Tag der Deutschen Einheit wird diesmal digital gefeiert

30 Jahre Deutsche Einheit – das wollten die beiden Partnerstädte Gifhorn und Gardelegen ursprünglich groß zusammen feiern. Doch die Einschränkungen durch Corona haben alle großen Pläne vereitelt. Trotzdem, sang und klanglos lassen die beiden Städte dieses so bedeutsame Jubiläum nicht vorbeiziehen. Kreative Ideen waren gefragt und das ist dabei herausgekommen: Am Samstag, 3. Oktober, sind die beiden Partnerstädte Gifhorn und Gardelegen digital verbunden und bauen so zumindest mit Hilfe der sozialen Medien eine Brücke zueinander.

Gifhorn und Gardelegen sind seit 1997 partnerschaftlich verbunden, 2016 feierten beide „Silberhochzeit“. Unter anderem gibt es ein regelmäßiges Vergleichsschießen des Gifhorner USK mit den Gardelegener Schützen – diese Partnerschaft besteht bereits seit 1990. Und 2019 wurde Manfred Heese vom 7. Zug des USK als Doppelmitglied sogar Schützenkönig in der Partnerstadt.

Am 3. Oktober wird auf der facebook- und instagram-Seite „mein gifhorn“ ein Video gepostet, bei dem die beiden Bürgermeister, Mandy Schumacher und Matthias Nerlich, darüber sprechen, was sie mit diesem Jubiläum verbinden. Darüber hinaus sind auch Beiträge des damaligem Gifhorner Stadtdirektors Dr. Gert Hoffmann, des Bauherrn der Gifhorner Friedensglocke Horst Wrobel, sowie Grüße des Bürgermeisters der ukrainischen Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwskij, Oleksandr Hajdaj, zu sehen und zu hören.

