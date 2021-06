Gifhorn

Das frisch sanierte Haus der Gifhorner AOK am Schleusendamm hat Fans nicht nur in Gifhorn. Andreas Nowak aus Bielefeld ist extra 165 Kilometer weit gefahren, um am Sonntag den Tag der Architektur in Gifhorn zu erleben. „Die Fassade finde ich spannend. Das wollte ich mal im Original sehen.“ Er ist einer von drei Interessierten, denen das Team um den Braunschweiger Architekten Andreas Kerstingjohänner bei der 11-Uhr-Führung einen Einblick in die Geheimnisse ihrer Kreation gewähren.

Wer vom Parkplatz zum Eingang kommt, steht nicht mehr wie die Jahrzehnte vorher vor einem Bollwerk aus Beton. Und wer seinerzeit im Untergeschoss arbeitete, schaut nicht mehr praktisch durch einen Schlitz in die Außenwelt. Was einst Keller war, ist nun Erdgeschoss. 3500 Kubikmeter Erdreich und 350 Kubikmeter Stahlbeton haben Kerstingjohänners Leute abgeräumt. Dadurch ist der Zugang ins Servicecenter nun ebenerdig.

Vorher-nachher: Architekt Andreas Kerstingjohänner erläutert beim Tag der Architektur den Umbau der AOK in Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß

Auch die Fassade präsentiert sich in einem neuen Bild mit Colombaziegeln aus Dänemark in einem hellen Creme-Ton. Kein Vergleich mehr zu der Beton-Spiegelglas-Fassade des 70-er Jahre-Baues, der sich dem Architekten zufolge wie ein Ufo ausgenommen habe in dem Umfeld mit kleinteiliger Wohnbebauung. „Es war schon sehr exponiert.“ Das verdeutlicht das fünfköpfige Team seines Architekturbüros auch mit Vergleichsfotos am Eingang zum Empfang.

„Es war energetisch auf einem Tiefpunkt“

„Es gab verschiedene Ansätze, dem Gebäude ein neues Gepräge zu geben“, sagt Kerstingjohänner. Dass etwas zu tun war, stand außer Frage. „Es war energetisch auf einem Tiefpunkt.“ Auch der Brandschutz war nicht mehr auf neuestem Stand. Und dann eben dieses festungsmäßige Außengelände.

Kerstingjohänner nimmt die Gäste gedanklich mit in den Untergrund des AOK-Hauses. Das stehe nahe der Aller auf einem Torfuntergrund und sei gegründet auf 15 Meter tiefe Pfähle. Erst so weit unten ist der Boden tragfähig. „Wo die Eingangshalle ist, gab es keine Gründung. Die haben wir erst eingebracht.“ Die festungsartige Betonkonstruktion vor dem Eingang hatte ihm zufolge einfach aufgelegen – und sich entsprechend gesetzt im Laufe der Zeit.

Zahlen zum AOK-Gebäude Zeitrahmen: Planungsbeginn war im August 2015, die Bauzeit lief von Februar 2018 bis Mai 2021 im laufenden Betrieb der AOK. Das Erdgeschoss hat eine Fläche von 2 678 Quadratmetern, die beiden Obergeschosse kommen auf 2 404 und 2 488. Die Fassade ist 1 412 Quadratmeter groß, die Fensterfläche beträgt 1 202, das Dach 2 429 Quadratmeter. 36 Firmen waren mit dem Bau beschäftigt.

Kerstingjohänner führt die Besucher auch ins Foyer mit Zickzack-Treppengang und Aufzug – und einem Baum. Einem echten. „Es ist wichtig für so eine Halle, dass dort etwas Grünes ist“, sagt Katja Necker, die Frau fürs Grüne im Architekturbüro KPN.

Foyer mit Baum: Beim Tag der Architektur gab es einen Einblick ins Innere der neu gestalteten AOK-Servicestelle. Quelle: Sebastian Preuß

2018 habe die Sanierung begonnen. Dass sie erst jetzt beendet sei, liege nicht nur an Schwierigkeiten mit Firmen. Der Umbau erfolgte bei laufendem Betrieb der AOK-Servicestelle. Bohren war deshalb nur morgens von 7 bis 9 Uhr erlaubt.

Nowak hat die Reise nach Gifhorn nicht bereut. „Ich bin Architektur-interessiert.“ Jedes Jahr ist er am Tag der Architektur zuerst auf der Homepage der Architektenkammer und dann im Land unterwegs. Gifhorn ist keine besondere Entfernung für ihn. Und: „Verwaltungsbau ist ein spannendes Thema.“

Von Dirk Reitmeister