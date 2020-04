Täglicher Impuls: Thomas Hoffmann über Gemeinschaft beim Essen

Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse stammt in dieser Woche von Thomas Hoffmann. Seit 2013 ist der 1959 in Hannover geborene katholische Theologe Dechant des Dekanates Wolfsburg-Helmstedt und Pfarrer von St. Altfrid ( Gifhorn) sowie St. Christophorus ( Wolfsburg) und St. Michael ( Vorsfelde). Studiert hat Hoffmann in Eichstätt, Jerusalem, Münster und Innsbruck. Bevor er nach Wolfsburg kam, leitete er zunächst eine Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle und baute vor zwölf Jahren den ka:punkt als niedrigschwellige Einrichtung der Citypastoral in Hannover mit auf, dessen Leitung er bis 2013 inne hatte.

Thomas Hoffmann Quelle: André Pichiri

Mehr gemeinsame Mahlzeiten durch Corona

Miteinander essen! In letzter Zeit sind in unseren Wohnungen mehr gemeinsame Mahlzeiten als zuvor zu verzeichnen. Corona zwingt uns, viele Stunden des Tages daheim zu bleiben. Logisch, dass wir dann mit den anderen in der Wohnung zu verabredeten Zeiten gemeinsam essen. Alleinlebende allerdings haben es jetzt besonders schwer. Sie müssen für sich bleiben und auch beim Essen sind sie allein.

Der Tag des letzten Abendmahls

Für Jesus und seine Jünger ist der Gründonnerstag der Tag des letzten Abendmahles. Dieses Essen ist für den vertrauten Kreis um Jesus das letzte gemeinsame Ereignis. Bald darauf wird Jesus verhaftet, verurteilt und gekreuzigt. Klar, dass dieses Ereignis den Freunden Jesu lange in Erinnerung bleibt. Das Letzte, was sie mit Jesus erleben, ist ein gemeinsames Essen. Das prägt sich ein.

Gründonnerstag : Essen in besonderem Rahmen

Es gibt Menschen, die geben der Gestaltung des Abendessens am Gründonnerstag einen besonderen Rahmen. Feierlich soll es ablaufen, ruhig und ohne Zeitdruck. Geschichten aus der Bibel werden vorgelesen, z. B. die Pessacherzählung im Exodusbuch (Ex 12) und die Abendmahlserzählung (z. B. Lukas 22, 14-23). Dabei wird vergangener Ereignisse gedacht. Manchmal wird sogar der Menschen gedacht, die nicht oder nicht mehr mit uns am Tisch sitzen können. Das gemeinsame Essen bringt uns mit vergangenen Ereignissen und nicht anwesenden Menschen in Verbindung. Vergangenheit und Gegenwart fließen geheimnisvoll ineinander – natürlich nicht real, sondern nur in unserem Herzen. Oder ist das auch Realität, nur eine andere?

Ich wünsche Ihnen heute ein wunderbares gemeinsames Essen mit Ihren Lieben. Allen, die allein leben, wünsche ich, dass Sie zumindest in Gedanken und Gesprächen bei anderen zu Tische sitzen.

Ihr Thomas Hoffmann

