Täglicher Impuls: Sylvia Pfannschmidt über das Gespräch mit Gott

Landkreis Gifhorn

Sylvia Pfannschmidt ist seit Oktober 2014 Superintendentin im Kirchenkreis Gifhorn und für 25 Kirchengemeinden und eine Vielfalt von diakonischen Einrichtungen zuständig. Aufgewachsen ist sie im Leinetal in Elze und war dort in der jungen Gemeinde aktiv. Zwanzig Jahre lebte und arbeitete sie als Pastorin in Fürstenberg in der Kirchengemeinde Solling-Weser im Weserbergland. Zusammen mit ihrem Mann hat sie ihren Lebensmittelpunkt an Aller und Ise gefunden. Sie hat zwei erwachsene Söhne.

Zum Glück gibt es das Netz

Sylvia Pfannschmidt Quelle: privat

„Ich wollte mal hören, wie es dir geht.“ Diese Frage habe ich in den letzten Tagen öfter gehört oder selbst gestellt. Freunde riefen an, meine Söhne verabredeten eine Videokonferenz. Auch ich habe am Wochenende nach dem Hörer gegriffen und einige vor allem ältere Bekannte und Verwandte angerufen. Zum Glück gibt es das Netz. Das Telefonnetz. Wir können in Verbindung bleiben, auch wenn Kontaktverbot herrscht.

Miteinander verbunden durch das Internet

Wir sind im Netz. Miteinander verbunden auch durch das Internet. Sitzungen und Besprechungen erfolgen jetzt in Internet-Konferenzen. Über Mails und Chatrooms ist Kontakt und Austausch möglich. Predigten und Gottesdienste sind auf unserer Kirchenkreishomepage zu lesen oder im Livestream mitzuerleben. Was für ein Glück, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt.

Verbunden im Gebet

Wir sind im Netz. Als Christen sind wir miteinander verbunden. Im gemeinsamen Gebet, wenn die Glocken läuten um 18 Uhr oder um 10.45 Uhr am Sonntag. Die Glocken läuten und ich fange an zu beten und ich spüre, andere tun es ebenso.

Als Christen sind wir vernetzt im Glauben an Jesus Christus. Wo auch immer wir sind, wir sind Teil dieser einen großen Gemeinde. Wir können füreinander beten, für die Menschen, die schwer erkrankt sind, für die medizinischen Kräfte, die in diesen Wochen oft genug an ihren Grenzen kommen. Für alle, die arbeiten, damit unser Überleben gesichert ist. Vergessen wir nicht die Flüchtlinge, die in überfüllten Lagern hoffnungslos dem Virus ausgesetzt sind.

Im Gebet sind wir auch verbunden mit Gott. In den letzten Tagen habe ich für mich ungewohnte Kommunikationsmittel eingeübt, mich mit Videokonferenzen vertraut gemacht.

Kommunikation mit Gott

Vielleicht ist die Kommunikation mit Gott für Sie unvertraut. Am anderen Ende scheint keiner zu hören. Üben Sie das Gespräch mit Gott. Es trägt, macht Mut. Die Verbindung wird gehalten, auch wenn wir mal auflegen.

Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten. Ps 50,15

Bleiben Sie behütet!

Von Sylvia Pfannschmidt