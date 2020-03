Landkreis Gifhorn

Der Beitrag aus unserer Reihe „ Impulse“ stammt heute von Peter Chavier. Er studierte in Bonn und Tübingen katholische Theologie und Geographie. Sein Studium beendete er 1982 mit dem Diplom in katholischer Theologie. Von 1983 bis 1985 arbeitete er in einem Jugendzentrum in Mönchengladbach. In einer Weiterbildungsmaßnahme schulte er zum Journalisten um. Von April 1987 bis Mai 2016 war Peter Chavier Redakteur bei der Aller-Zeitung, jetzt genießt er seinen Vorruhestand.

Applaus als Zeichen der Wertschätzung

„Hier klatschen gerade alle Leute“, schrieb meine Tochter, die in Hamburg lebt, gestern Abend in unsere Familiengruppe auf WhatsApp. „Leider ist es jetzt zu spät“, schob sie hinter. Das Klatschen soll all die pflegerischen Tätigkeiten wert schätzen, die nicht erst seit der Corona-Krise in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Und mit „jetzt ist es zu spät“, meinte sie, dass eben diesen pflegerischen Berufen bisher viel zu wenig Anerkennung entgegen gebracht wurde und sie außerdem zu schlecht bezahlt werden. „Es ist aber doch trotzdem eine schöne Aktion, um als Gesellschaft den Menschen wenigstens Wertschätzung entgegenzubringen“, fand ihre Schwester, die im Süden der Republik lebt. Dazu zählte sie auch die vielen Verkäuferinnen und Supermarktkräfte, die derzeit quasi rund um die Uhr im Einsatz sind, um unter anderem leer gefegte Regale wieder aufzufüllen. „So können wir als normale Bürger diesen Menschen wenigstens ein kleines Dankeschön sagen“, fand sie.

Den Applaus nicht vergessen

Und das ist doch eigentlich das Positive an dieser Krise: Es gibt viele Aktionen und Momente der Solidarität. Während ich diese Zeilen schreibe läuten draußen die Glocken und in vielen anderen Städten und Gemeinden musizieren die Bürgerinnen und Bürger auf ihren Balkonen. Das gab es wohl bislang noch nie. Meine beiden Töchter befürchten allerdings, dass spätesten vier Wochen nach der Corona-Krise das alles wieder vorbei ist. „Die Hoffnung stirbt zu Letzt“, schrieb schließlich eine der beiden. Deshalb meine Appell: Vergessen Sie diese Wertschätzung nicht so schnell. Vielleicht schneiden Sie sich diesen Text aus und packen ihn irgendwo hin. Und vielleicht hilft er dann in ein paar Monaten, sich an diese Wertschätzung und Solidarität zu erinnern und dann einfach damit weiter zu machen, Ihr Peter Chavier

