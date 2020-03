Landkreis Gifhorn

Der Text aus der Reihe „ Impulse“ stammt heute von Pastor i. R. Michael Sassenhagen. Michael Sassenhagen ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Nach seinem Studium zum Grund- und Hauptschullehrer und seinem Zivildienst in Hannover absolvierte er seine Pastorenausbildung in Göttingen. Anschließend arbeitete er in der Paulusgemeinde in Gifhorn und dann als Pastor in Dannenbüttel, Westerbeck, Grußendorf und Stüde. Nach dem anschließenden Dienst in Wolfsburg und Dollbergen ist Pastor Sassenhagen inzwischen im Ruhestand und wohnt in Steinhorst.

Liebe Leserinnen und Leser, inzwischen gibt es viele musikalische Angebote, die angesichts der Bedrohung durch die Pandemie Mut machen und Hilfe anbieten wollen. Mich hat ein Beitrag vom Bachfest Malaysia tief beeindruckt.

Es könnte auch mich treffen

Zu Beginn erklingt nur instrumental die Melodie von „O Haupt voll Blut und Wunden“; nicht selten bei Beerdigungen verwendet. Da schluckt man natürlich erstmal und vergegenwärtigt sich seine Vorerkrankungen. Ja, es könnte auch mich treffen. Das muss ich nicht verdrängen, aber es macht ordentlich Angst. Zum Glück wendet sich dann das Blatt. Die Melodie passt nämlich auch zu „Befiehl du deine Wege“, was auch für mich neu war.

Alternativer Text spendet Trost und Sicherheit

Und das, von Interpreten aus vielen verschiedenen Ländern per Videokonferenz ganz besonders einfühlsam vorgetragen, hatte für mich etwas überwältigend Tröstliches. So schwer das Herz auch ist, Gott wird Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das schafft die Bedrohung nicht aus der Welt und es beseitigt auch nicht die Angst. Aber es gibt die Sicherheit, dass dieser Weg nicht in Einsamkeit und Dunkelheit endet. Der gemeinsame Weg mit Gott gibt die Sicherheit, dass ich nicht verloren gehe, auch wenn die Intensivbetten nicht ausreichen. Dass ich nicht verzweifeln muss, auch wenn ich womöglich einen nahen Angehörigen durch die tückische Krankheit verliere.

Neuer Glaube, neue Hoffnung, neue Liebe

Als geliebte Kinder Gottes erleben wir zwar dunkele Täler, aber wir wissen, dass wir nie alleine sind, sondern für immer ganz fest mit ihm verbunden bleiben und so jederzeit befreit sind zu neuem Glauben, neuer Hoffnung und neuer Liebe., Ihr Michael Sassenhagen

Von Michael Sassenhagen