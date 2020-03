Täglicher Impuls: Julia Flanz über Ruhe und Zeit im Alltag

Landkreis Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse stammt heute von Pastorin Julia Flanz. Sie teilt sich eine Pfarrstelle in Meinersen mit ihrem Mann Oliver, das Paar hat drei Kinder. Julia Flanz, Jahrgang 1978, ist in Lüneburg aufgewachsen. Ihre erste Stelle war in Fredelsloh und Moringen für fünf Jahre. Seit 2011 ist sie Pastorin in Meinersen.

Wie Ruhe beim Finden hilft

Vor vielen Jahren wurde einem kleinen Jungen ein kostbares Geschenk gemacht: Die goldene Taschenuhr seines verstorbenen Großvaters. Oh, wie er sie geliebt hat. Aber eines Tages, während er in der Holz-Fabrik seines Vaters spielte, verlor er die Uhr zwischen all den Sägespänen. Er suchte, wühlte, wurde panisch – aber keine Uhr zu finden. Doch dann wusste er plötzlich was zu tun war. Er hörte mit dem hektischen Herumsuchen auf und wurde ganz ruhig, ganz leise.

Und in dieser Ruhe und Stille hörte er es: das leise Ticken der goldenen Uhr seines Großvaters.

Gott finden durch Ruhe

„Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin!“ Dieser Vers aus dem 46. Psalm spricht mitten in unseren Alltag hinein. Still zu sein, zur Ruhe zu kommen und zu erkennen, dass Gott da ist, wird in unserer Zeit immer schwieriger.

Es ist nicht einfach, Gott zu erkennen, wenn unser Alltag so vollgestopft ist, dass der Blick auf ihn völlig verstellt ist. Es ist nicht einfach, Gott zu erkennen, wenn wir von einem Termin zum nächsten hetzen und nur unter Menschen sind. Es ist nicht einfach, Gott zu erkennen, wenn unentwegt der Fernseher oder auch das Radio läuft.

Zwangspause durch Corona

Nun leben wir gerade aber in einer ganz besonderen Zeit. Der Corona-Virus hat das Leben der meisten von uns auf den Kopf gestellt. Viele Termine sind abgesagt. Der Weg zur Arbeit fällt bei den meisten weg. Keine Treffen, keine Kontakte. Uns wurde eine Zwangspause auferlegt.

Und so schwer das auch sein mag, es kann auch eine große Chance sein. Die Chance, etwas zur Ruhe zu kommen, durchzuatmen und still zu werden.

„Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin!“ Der Beter des 62. Psalms beschreibt es so: „Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde.“

Die Gedanken zur Ruhe bringen

Genau das kann ich erfahren, wenn ich mich Gott zuwende, wenn ich eine Pause mache, mir Zeit nehme, den Fernseher ausschalte und meine Gedanken zur Ruhe bringe: dass Gott da ist, dass er mir hilft, mir beisteht und mich schützt – auch und gerade in dieser schweren und ungewissen Zeit, in der wir uns gerade befinden.

Gott ist immer da

Es ist wie mit der Geschichte zu Beginn: Gott hat jedem von uns ein kostbares Geschenk gemacht. Das Geschenk seiner Gegenwart, seiner Begleitung und seiner Liebe. Gott ist immer da! Er möchte jeden Tag aufs Neue von uns gefunden werden und spricht daher auch heute zu uns:

„Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin!“ (Ps 46,11)

Amen.

Von Julia Flanz