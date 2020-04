Täglicher Impuls: Dieter Rudolph mit Überlegungen zu Gott im Home-Office

Landkreis Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse stammt heute von Dieter Rudolph. Der 1957 in Buer bei Melle geborene Pastor wurde 1992 in Northeim ordiniert und arbeitet seit Oktober 2019 als Vertretungskraft im Kirchenkreis Gifhorn. Derzeit ist er mit einer halben Stelle in Groß Schwülper als Vakanzvertretung sowie mit einer viertel Stelle als Schwangerschaftsvertretung in Wesendorf im Einsatz.

Eine kleine Karikatur

Dieter Rudolph Quelle: Stephan Hartung

Ein Dreieck am nächtlichen Sternenhimmel, ein waches Auge darin. In der Sprechblase daneben: „Ich mach Home-Office...“ Auf einem Infoblatt an der Wolke darunter: „ Corona-Krise – Kirchen bleiben geschlossen“. Die kleine Karikatur im Internet finde ich pfiffig und die Vorstellung sogar witzig, dass nun auch Gott, der HERR, ins Home-Office gegangen sein soll, mit allen Vorzügen, aber auch aller Beschwer. Na, Sie wissen schon: „Papa, wann gibt es endlich was zu essen?“

Menschlich von Gott reden. Die Karikatur stiftet dazu an. Wobei es sich bei IHM wohl etwas anders verhalten dürfte. „Office“ als officium verstanden, meint „Amt“ oder „Aufgabe“, „Home“ soviel wie: ER nimmt Wohnung bei den Seinen, lässt sich bei ihnen finden. „Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid?“, fragt der Apostel Paulus. „Lass mein Herz dein Kripplein sein!“, singt das Kirchenvolk zu Weihnachten.

Eine Kerze und ein Kreuz

In diesen Tagen gewinnt die eremitische Frömmigkeit wieder an Bedeutung, wie schon seit der frühen Christenheit immer wieder zu Verfolgungszeiten, bei Gefahr für Leib und Leben: Unsere Herzen bei Gott haben. In unserer Einsiedelei von IHM begrüßt werden. Vielleicht eine Kerze anzünden, ein Kreuz daneben legen. Passagen aus der Passionsgeschichte halblaut lesen. Zwiesprache mit Gott halten. Sich selbst mit dem Kreuz bezeichnen. Nun ja: Kirchen bleiben einstweilen geschlossen. Gott, der HERR, aber macht „Home-Office“.

Dürfen uns glücklich schätzen

Mit einer Übertragung von Psalm 43 dürfen wir uns glücklich schätzen: „Wohl uns, dass du dich treffen lässt bei uns. / Nimm Wohnung bei einem jeden und einer jeden von uns. / Herr, lass uns selbst zu Deinem Altar werden, / dass du uns heiligst mit deiner heiligen Gegenwart!“

Bleiben Sie wohl behütet in God’s Own Home-Office!

Ihr Pastor Dieter Rudolph

Von Dieter Rudolph