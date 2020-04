Täglicher Impuls: Andreas Salefsky sieht kleine Hoffnungszeichen

Zasenbeck

Der Beitrag aus unserer Reihe „ Impulse“ stammt in dieser Woche von Pastor Andreas Salefsky. Geboren wurde er 1954 in Berlin und wuchs in Lüneburg auf, wo er auch sein Abitur ablegte. Nach seinem Studium der Theologie an der Universität Hamburg absolvierte er sein Vikariat in Weetzen und Loccum. Seit 1985 war er im Kirchenkreis Wittingen, später Wolfsburg-Wittingen tätig in den Kirchengemeinden Hankensbüttel, Zasenbeck-Radenbeck und Knesebeck, er war Standortpfarrer in Dedelstorf und Ehra und Notfallseelsorger. Seit 2017 ist er im Ruhestand und übernimmt seit Januar 2018 Vertretungsdienste in Fallersleben und Mörse.

Andreas Salefsky, Pastor im Ruhestand in Zasenbeck Quelle: Archiv

Wie wird es weitergehen?

Während ich mir Gedanken zu diesen „ Impulsen“ mache, tagt im Bundeskanzleramt das „Corona-Kabinett“. Es geht um Erreichtes. Um den Stand der Dinge. Auch um das, was jetzt zu tun ist, um Not zu wenden. Wo Einschränkungen des täglichen Lebens immer noch nötig sind, um Menschen vor der Krankheit und Tod zu schützen. Aber auch darum, wo Einschränkungen abgebaut werden können, um wirtschaftliche Notsituationen in Geschäften und Betrieben zu mildern, schulische und universitäre Bildung zu sichern und vorschulische Betreuung zu ermöglichen. Welche Schritte können wann gegangen werden – und welche dürfen erst später folgen? Wie wird es nach dem 19. April weitergehen?

Der Virus ist nicht besiegt

Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um nach den Berliner Beratungen die Pressekonferenz im Fernsehen zu verfolgen. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben Wirkung gezeigt, der Pandemieverlauf wurde beeinflusst. Aber: Der Virus ist nicht besiegt. Es wird – jedenfalls auf Zeit – weiterhin Einschränkungen geben. Manche Feier und manches Fest werden abgesagt oder verschoben werden müssen. Gottesdienste gibt es nur im Fernsehen oder im Internet

Aber ich freue mich auf das, was jetzt wieder möglich wird: Der Spaziergang in einem nahe gelegenen Wildpark. Das Eis in der Waffel aus der Eisdiele. Die Sommerpflanzen aus dem Blumenladen. Das neue Buch aus dem Buchladen. Für mich sind das kleine Hoffnungszeichen, die mir sagen: Wir lassen uns nicht unterkriegen. Das Leben geht weiter! Wir dürfen darauf hoffen: Es gibt eine Zeit nach Corona.

Treffen zu Gottesdiensten

Wenn wir unseren Kaffee wieder im Café trinken können und Spargel in der Gaststätte essen. Wenn Kitas, Schulen und Unis auf sind. Wenn wir uns zum Gottesdienst in der Kirche treffen und miteinander am Tisch des Herrn Abendmahl feiern. Mir kommen Hoffnungsworte in den Sinn, die Jeremia vor vielleicht 2600 Jahren in schwerer Zeit in seine und unsere Bibel geschrieben hat. Er lässt Gott sagen: „Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe.“ (Jeremia 29, 11).

Andreas Salefsky

Von Andreas Salefsky