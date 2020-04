Täglicher Impuls: Thomas Hoffmann fragt, wofür wir uns Zeit nehmen

Landkreis Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse stammt heute von Thomas Hoffmann. Seit 2013 ist der 1959 in Hannover geborene katholische Theologe Dechant des Dekanates Wolfsburg-Helmstedt und Pfarrer von St. Altfrid ( Gifhorn) sowie St. Christophorus ( Wolfsburg) und St. Michael ( Vorsfelde). Studiert hat Hoffmann in Eichstätt, Jerusalem, Münster und Innsbruck. Bevor er nach Wolfsburg kam, leitete er zunächst eine Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle und baute vor zwölf Jahren den ka:punkt als niedrigschwellige Einrichtung der Citypastoral in Hannover mit auf, dessen Leitung er bis 2013 inne hatte.

86 400 Sekunden Zeit

Thomas Hoffmann Quelle: André Pichiri

Haben Sie schon überlegt, was Sie heute alles tun werden? Auf Ihrem Lebenszeitkonto werden Ihnen heute nämlich 86 400 Sekunden gutgeschrieben. So viele Sekunden hat bekanntlich ein Tag. Klar, ein Drittel davon verschlafen wir. Kochen, essen, putzen, aufräumen, Hausarbeit, Zähne putzen ..., da gehen wieder viele Sekunden dahin. Die Pläne für den heutigen Tag – reparieren, einkaufen, lernen, telefonieren, Serien gucken ...verbrauchen ebenfalls wertvolle Zeit. Und dann die vielen Minuten, in denen ich aus der Gegenwart aussteige und an Vergangenes denke oder mir die Zukunft ausmale – ein gedanklicher Ausstieg aus dem Heute. „Ein Tag ist gar nichts. Ein Tag ist ruckzuck vorbei“ – auch das ist eine für viele Menschen bekannte Erfahrung. Wir haben einfach zu viel zu tun und sehr viel um die Ohren.

Ein ungewohnter Tagesablauf

Schenkt Ihnen die Corona-Zeit einen anderen, ungewohnten Tagesablauf, weil Sie weniger arbeiten müssen, Ihr Fitnessstudio geschlossen ist oder es ratsam ist, nicht aus dem Haus zu gehen? Ist der große Sekundenklau, unser stressiges Leben in Westeuropa, in diesen Tagen weniger mächtig? Was machen Sie mit den Sekunden dieses Tages, die noch nicht verplant sind? Nehmen Sie sich Zeit für Dinge, die sonst zu kurz kommen? Familie, Freunde, Mitmenschen, die eigene Seele, ein gutes Buch, Ihr Verhältnis zu Gott? Wie geht es Ihnen dann in diesen Sekunden? Sind Sie ärgerlich, froh gestimmt, erschöpft, enttäuscht, positiv gestimmt?

Ein wertvolles Geschenk

Am Ende des Tages sind Ihre heutigen 86 400 Sekunden abgelaufen. Sie kommen auch nicht wieder. Falls Sie gläubig sind, denken Sie vielleicht, das war ein wertvolles Geschenk Gottes an mich ganz persönlich.

Ihr Pfarrer Thomas Hoffmann

Von Thomas Hoffmann