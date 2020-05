Täglicher Impuls: Susan Heydecke über die Botschaft der Steinschlange

Landkreis Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse kommt in dieser Woche von Susann Heydecke. Susan Heydecke ist auf einem Hof aufgewachsen und durchlief eine landwirtschaftliche Ausbildung. Ihre erste Stelle war in Müden, wo sie bei einer Evangelisation zum Glauben fand und sich an der Bibelschule Malche in Porta Westfalica bewarb. Dort absolvierte sie vor gut 30 Jahren die Ausbildung zur Diakonin und entdeckte ihre Kreativität und eine Leidenschaft zum Marionettentheater. Nach Stationen in Rotenburg an der Wümme, Porta Westfalica, Herrenberg, Melle und Bad Gandersheim ist sie seit 2017 als Diakonin in Wesendorf und Wahrenholz für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zuständig.

Da liegt was

Susan Heydecke Quelle: privat

Auf dem Weg zur Arbeit. Ich fahre an der Kirche vorbei und dann rechts. Am Zaun ein Zettel. Ich kann die Schrift nicht lesen. Sehe aber, dass darunter Zeug liegt. „Sicher Müll“, denke ich und ein Verweis, dass aufgeräumt werden soll. Ich fahre weiter.

Am nächsten Morgen, selbe Ecke. Nichts hat sich verändert. Ich halte an, schaue genau hin. Auf dem Zettel steht: „Wesendorfer Steinschlange“. Das Blatt fordert mich auf, die Welt bunter zu gestalten. Einen Stein darf ich mitnehmen, anmalen und dazu legen.

Die Aufforderung

Jetzt wird es für mich interessant. Ich nehme mir Zeit, schaue genau hin. Ganz vielfältig sind sie: Ein heller Stein, mit einem lachenden Schäfchen. Da ist ein ganz großer Stein, er sieht aus wie ein Tierkopf. Es gibt Steine mit bunten Tupfen, andere sind schlichter. Manche Steine erhalten eine Botschaft: „Ein lachendes Herz“, „Love“, „Peace“. Am Ende liegen acht Steine. Jeder hat eine andere Farbe: Rot, orange, gelb, grün, blau, violett. Mit großen Buchstaben steht auf ihnen: VERTRAUE. Es klingt wie eine Aufforderung.

Ja, aber, wem soll ich vertrauen? Das steht da natürlich nicht.

Ich gehe weiter. Aber, dieses VERTRAUE lässt mich nicht mehr los. Was möchte mir der Maler sagen? Wem kann ich noch vertrauen?

Alles selber in die Hand nehmen?

Corona zeigt mir ganz neu, wie wenig Verlässliches es in dieser Welt gibt. Ein kleiner Virus stellt meine ganze Welt auf den Kopf. Von heut auf morgen ist Vieles nicht mehr möglich. VERTRAUE? Die Hamsterkäufe zeigen mir die große Angst der Menschen. Wenn ich nicht vertrauen kann, dann muss ich alles selbst in die Hand nehmen. Ja, das kann ich gut verstehen.

Aber, wem kann ich vertrauen? Der Steinmaler hat mir persönlich einen Hinweis gegeben. Die Farben. So, wie sie angeordnet sind, erinnern sie mich an den Regenbogen. Und der erinnert mich an Noah. Noah vertraute Gott. Und Gott rettete ihn aus der Not. Ein Schiff trug ihn und seine Familie, als allen anderen das Wasser bis zum Halse und höher stieg. Lange haben sie in der Arche ausgeharrt. Als das Wasser abfloss, konnte Noah das Boot verlassen und dankte Gott. „Und der Herr sprach in seinem Herzen: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ 1.Mose 8, 21+22.

Das macht Mut

Es soll nicht mehr aufhören die Sorge Gottes, oder anders gesagt: Gott sorgt für mich, auch heute. Das lese ich aus diesen Worten. Das macht mir Mut. Diesem Versprechen Gottes will ich vertrauen. Danke, lieber Steinmaler für diese Botschaft.

Susan Heydecke

Von Susan Heydecke