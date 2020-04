Täglicher Impuls: Sina Schumacher entdeckt eine Osterbotschaft in einem Poesiealbum

Landkreis Gifhorn

Der heutige Beitrag der Impulse-Reihe ist von Sina Schumacher. Aufgewachsen ist sie in Lehmke im Kirchenkreis Uelzen, hat in Göttingen Theologie studiert und danach ihr Vikariat in Altencelle absolviert. Seit 2016 ist Sina Schumacher Pastorin in der Christus-Kirchengemeinde Calberlah. Sie ist verheiratet und hat eine 2017 geborene Tochter.

Fotos aus Kinder- und Jugendtagen

Haben Sie in den letzten Tagen – so Sie denn bei Whatsapp unterwegs sind – auch die Statusmeldungen von Freunden und Verwandten durchgeschaut? Ich habe das in der letzten Woche immer wieder getan. Und ich sah dort viele Fotos aus Kinder- und Jugendtagen. Manche noch in schwarz-weiß, andere in diesem schönen siebziger Jahre vergilbten Braunton, andere schon in bunt, wenngleich auch etwas unscharf.

Anzeige

Bilder voller Leben

Sina Schumacher Quelle: privat

Da grinsten mir Kinder mit Milchbart oder Keks im Mund entgegen. Da schaute ein verträumtes Mädchen beim Fotografen in die Kamera. Da saß ein Junge im Puppenwagen, welcher eigentlich für die Puppe der Schwester gedacht war. Bilder voller Leben!

Und nun war auch ich an der Reihe. Am Ostermontag nutzte ich einen Moment der Ruhe und suchte mein Fotoalbum aus Kindertagen heraus, blätterte die Seiten durch und verlor mich ein bisschen in den Bildern und deren Geschichten. Die Erinnerungen verzauberten mich. Und so zog ich danach den Karton mit all den Fotos heraus, die man nie in ein Album geschafft hatte einzukleben. Und weil es gerade so schön war, griff ich danach noch einmal ins Regal.

Ein Schatz aus einer anderen Zeit

Genau dort hatte ich vor ein paar Jahren das Poesiealbum meiner Großmutter hingesteckt, als wir ihren Haushalt auflösen mussten. Das Album ist schon sehr ramponiert, muss ich sagen. Der Buchdeckel fehlt schon. Doch für mich ist es wie ein Schatz aus einer anderen Zeit. Der erste Eintrag ist vom Januar 1947 von einer Freundin meiner Großmutter. Sie schrieb in ihrer wohl schönsten Schrift: „Und wenn du meinst, Gott schläft zu lange, so kommt das Licht nach schwerer Nacht, daß du vor Glück erschrickst. – Gott hatte doch gewacht.“

Ein Satz, der etwas zum Klingen bringt

Ich habe diesen Eintrag schon vor diesem Ostermontag oft gelesen. Doch nie brachte er in mir so viel zum Klingen wie in diesem Moment. In dem Moment, in dem ich meine Kindheit in Bildern um mich herum liegen hatte. In dem Moment, in dem ich in Erinnerungen schwelgte, von denen viele schon verblasst sind, weil die Menschen, die dazu gehören, schon nicht mehr da sind. In dem Moment an einem Osterfest, das so ganz anders war als jedes Ostern zuvor.

Gott hatte doch gewacht

Die zweite Strophe eines Gedichts von Gustav Schüler ließ mein Osterfest in diesem Jahr auf einmal ganz neu leuchten und brachte die Botschaft von Christi Auferstehung ganz aktuell für mich auf den Punkt. Selbst in Zeiten der finstersten Nacht wacht Gott an unserer Seite. Und wenn dann am Morgen das Licht kommt, ein Aufatmen stattfinden kann, dann werden wir dies erkennen. Ich wünsche Ihnen in diesen Zeiten viele schöne Erinnerungen an gute Zeiten und zugleich Hoffnung auf das Licht, das an Ostern hell erstrahlt. Gott hatte doch gewacht und tut es auch heute noch!

Von Sina Schumacher