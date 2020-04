Täglicher Impuls: Oliver Flanz schreibt über einen inneren Mundschutz

Landkreis Gifhorn

Der Text aus der Reihe der Impulse in belasteter Zeit stammt heute von Pastor Oliver Flanz. Pastor Flanz teilt sich eine Pfarrstelle in Meinersen mit seiner Frau Julia. Das Paar hat drei Kinder. Oliver Flanz, der aus Castrop-Rauxel stammt, studierte in Wuppertal und Heidelberg. Sein Vikariat absolvierte er in Osnabrück und seine erste Stelle trat er in Moringen und Fredelsloh im Solling an. Jetzt ist er Pastor in Meinersen.

Oliver Flanz Quelle: privat

Lassen Sie uns eine Runde „Wer bin ich?“ spielen. Ich beschreibe etwas und Sie raten, was es ist: „Es gibt mich in verschiedenen Farben. Ich lasse deine Brille beschlagen. Ich erschwere das Atmen. Ich ziepe hinter den Ohren. Seit Neustem bin ich Pflicht. Ich verberge dein Lächeln. Ich soll andere schützen, aber du trägst mich. Wer bin ich?“

Er ist unbequem und schränkt ein

Kommen Sie drauf? Na klar, es ist der Mundschutz. Seit dieser Woche gilt für viele öffentliche Orte eine Mundschutzpflicht. Auch er ist eine Einschränkung. Er ist unbequem und macht das Leben nicht gerade leichter – zumindest für mich nicht. Aber für andere! Denn er soll andere Menschen vor dem schützen, was möglicherweise aus meinem Mund kommt: Coronaviren.

Auch die Bibel ordnet eine Art Mundschutz an. Gott weiß, was wir für einen verheerenden Schaden mit dem anrichten können, was aus unserem Mund kommt. Doch er denkt nicht an Viren, sondern an unsere Worte – die können auch viral sein. Einmal gesprochen dringen sie in Menschen ein, verbreiten sich und zerstören Identitäten, Selbstvertrauen, Beziehungen und Lebensgeschichten. Und wie bei einem Virus geben die Infizierten durch ihr Reden die Verletzungen an andere weiter.

Worte können zerstören

Kennen Sie Menschen, die verletzt und gebrochen sind wegen dem, was jemand anders in ihr Leben gesprochen hat? Ich kenne viele! Vielleicht gehören Sie sogar dazu. Im Jakobusbrief (Kapitel 3, Vers 6) beschreibt die Bibel unser Reden wie ein Feuer, das Menschen vergiftet und ihr ganzes Leben in Brand setzt und vernichtet. Worte wie: „Du bist wertlos.“ „Ich hasse dich.“ „Aus dir wird nie etwas.“ „Du bist hässlich.“ „Versager“. Worte sind mitunter zerstörerischer als Viren!

In der nächsten Zeit werden wir alle immer wieder einen Mundschutz tragen, um andere zu schützen. Ich möchte Sie ermutigen, auch einen inneren Mundschutz anzulegen und auf Ihre Worte zu achten. Was sagen Sie? Wie reden Sie? Verletzen oder trösten Sie? Sind Sie demütigend oder ermutigend?

Machen Sie sich bewusst, letztlich geht es nicht um Einschränkungen, sondern darum, anderen durch unser Reden zum Segen zu werden. Wann immer Sie einen Mundschutz sehen, lassen Sie sich also an Epheser 4, Vers 29 erinnern, wo es heißt: „Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein; dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohl tun.“

Ihr Pastor Oliver Flanz

Von Oliver Flanz