Täglicher Impuls: Moritz Junghans über den Plan B

Der heutige Text der täglichen Impuls-Texte in Corona-Zeiten stammt von Pastor Moritz Junghans. Geboren wurde er 1988 in Hannover. Theologie hat er in Berlin, Münster und Göttingen studiert, sein Vikariat absolvierte er in Scharnebeck bei Lüneburg. Seit Februar 2019 ist er Pastor in der Dachstiftung Diakonie in Kästorf und in der Kirchengemeinde Wesendorf. Beide Stellen teilt er sich mit seiner Frau Nina Junghans.

Das Ersatzprogramm

Moritz Junghans Quelle: Nina Feith

„Auf einer Skala von 1 bis 10, wie war dein Osterfest?“ „5/10“. So der erste Teil einer Unterhaltung, die ich mit einem Freund hatte. Ich wollte von ihm wissen, wie er Ostern erlebt hat. Natürlich per Chat, denn treffen kann man sich ja nicht. Ich habe gerade angefangen zu überlegen, ob 5, also die Mitte, nun ein gutes Ergebnis ist. Da schrieb er noch eine Nachricht. „Ne, doch eher 6 oder 7. War nicht wie geplant. Aber das Ersatzprogramm war ziemlich gut.“

Verschiedene Reaktionen

Mittlerweile habe ich mit einigen Menschen darüber gesprochen, wie sie Ostern in diesem Jahr erlebt haben. Manche sind enttäuscht darüber, wie es gelaufen ist. Kein Gottesdienst. Keine Besuche bei der Familie. Da fehlte was. Aber andere, wie der Freund, sind doch ganz positiv gestimmt.

Nicht perfekt, aber okay

Ungewohnt war es wohl für fast alle. Aber trotzdem gab es einiges, das gut lief: Abendmahl zum Mitnehmen und zu Hause feiern. Musik und Gesang von Balkonen und aus Gärten. Andachten auf Anrufbeantwortern, Live-Streams und Videos. Alles nicht das, was wir von Ostern kennen. Nicht, wie ich mir ein perfektes Osterfest vorstelle. Aber als Ersatzprogramm ganz okay.

Alles nachvollziehbar

Mit etwas Abstand merke ich: Beide Positionen kann ich gut verstehen. Für einige Menschen ist Ostern dieses Jahr ausgefallen. Die Gemeinschaft in Gemeinden und Familien war nicht möglich. Viele Traditionen konnten nicht fortgeführt werden. Stell dir vor, es ist Auferstehung und keiner feiert sie! Aber Mut gemacht hat mir, dass an vielen Stellen doch noch etwas funktioniert hat. Dass es einen Plan B gab, auch wenn der vielerorts mit der heißen Nadel gestrickt war. Das Ersatzprogramm ist in der Regel nicht so gut, wie das eigentlich geplante. Sonst wäre es nicht der Ersatz. Aber immerhin gab es etwas, das für viele Menschen ganz okay war.

Es läuft noch was

Ein wenig versöhnt mich das. Und es macht mir Mut für die nächsten Wochen, die sicher auch noch anders laufen als im Normalfall. Vieles wird kleiner, privater. Ich bekomme nicht mehr mit, wie meine Gemeinde Gottesdienste feiert. Ich kann keine Menschen mehr zum Geburtstag besuchen. Aber ich sehe, dass trotzdem noch was läuft. Das Ersatzprogramm. Gottesdienste zur gleichen Zeit, jeder in seiner Wohnung. Geburtstagsfrühstück im Videochat. Bunte Steinschlangen und Bücherstapel zum Mitnehmen – gegen die Langeweile.

Alles nicht meine Idealvorstellung von Zusammenleben. Aber vielleicht immer noch Zusammenleben mit 7/10 Punkten. Damit bin ich im Moment zufrieden.

Von Moritz Junghans