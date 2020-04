Täglicher Impuls: Michael Groh über das Leben, das nicht kaputt zu kriegen ist

Landkreis Gifhorn

Der heutige Text der täglichen Impuls-Texte in Corona-Zeiten stammt von Pastor Michael Groh. Groh ist 1961 in Osterode am Harz geboren und verheiratet mit Pastorin Elsbeth Groh, die in der Dachstiftung Diakonie in Kästorf arbeitet. Nach dem Studium absolvierte er sein Vikariat in Wettmar. Seine erste Stelle teilte er sich mit seiner Ehefrau im Alten Land bei Hamburg, dann war er 17 Jahre Pastor in der Corvinus-Gemeinde Northeim. Seit Mai 2017 ist Groh Pastor in der Martin-Luther- und der Nicolai-Gemeinde Gifhorn.

Da scheint das Leben vorbei zu sein

Michael Groh Quelle: privat

Vor kurzem habe ich einen alten Herrn beerdigt. Als junger Mann verlor er im Krieg durch eine Schussverletzung einen Unterschenkel. Da lag er nun im Lazarett, seiner Jugend beraubt, für den Rest seines Lebens gehandicapt. Auch seine Heimat ging gerade verloren, so dass seine Familie alles aufgeben und fliehen musste. Was hätte er wohl gesagt, wenn er seine weitere Lebensgeschichte hätte lesen können, die wir zu seiner Trauerfeier bedacht haben.

Wie ein utopischer Roman

Er hätte es wohl kaum glauben können, dass er mitten in den Kriegswirren durch puren Zufall seine Familie wiederfinden würde, dass er der Liebe seines Lebens begegnet und bald schon eine Familie mit drei Kindern geschenkt bekommt, dass er und seine Frau durch harte Arbeit ein Haus bauen können, ein Zuhause, dass man alle Feste des Lebens miteinander feiert und teilt, dass er beschenkt wird mit Enkeln und Urenkeln, dass sie ferne Länder sehen werden und Lebensfülle bis ins hohe Alter erleben können. Dem jungen Mann im Lazarett wäre das wie ein utopischer Roman vorgekommen.

Ich lebe und ihr sollt auch leben!

Denn ich lebe und ihr sollt auch leben! Das sagt Jesus seinen Freundinnen und Freunden. Er bereitet sie auf den Abschied vor. Er wird nicht mehr lange bei Ihnen sein. Mehrere Abschiedsreden hält er, denn die seinen wollen es nicht wahrhaben, dass er, ihr Meister, sterben muss. Da öffnet er ihnen einen kleinen Spalt in die Zukunft und lässt sie sehen, was danach kommt. Ich lebe und ihr sollt auch leben!

Jesus sieht auf all das, was er durchmachen muss und sagt doch, das Leben wird siegen! Man kann noch so sehr auf mir und meinem Leben herumtrampeln, am Ende werde ich leben und das soll für euch alle gelten!

Auf Karfreitag folgt Ostern

Der alte Herr kannte seine Bibel und die Hoffnung, die darin aufgeschrieben steht. Er wird schauen, was er geglaubt hat und geglaubt hat er: an Gott, an das Leben, das immer einen Weg findet und dass auf Karfreitag Ostern folgt. Das Leben ist nicht kaputt zu kriegen.

Pastor Michael Groh, Nicolai- und Martin Luther Gemeinde, Gifhorn

Von Michael Groh