Täglicher Impuls: Matthias Wittkämper sieht Karsamstag als Überraschungs-Ei

Landkreis Gifhorn

Dieser Impulse-Text zum Karsamstag stammt von Matthias Wittkämper. Er ist Pastor in St. Nicolai. Theologie hat er an der Philipps Universität in Marburg studiert. Zusammen mit seiner Frau, Ellen, hat er drei Kinder und eine Pflegetochter. Der 59-Jährige war Leiter der Telefonseelsorge Nord-Ost Niedersachsen und bildete am Missionsseminar Hermannsburg StudentInnen in Religionspädagogik aus.

Kein Spektakel mehr

Matthias Wittkämper Quelle: privat

Heute ist Karsamstag. Ruhe. Kein Spektakel, kein kreischendes „Kreuzige, kreuzige ihn!“ mehr. Keine Hammerschläge. Kein Unwetter. Stillstand. Trauer. Jesus ist tot! Gott ist uns Menschen in allem, wirklich in allem, gleich geworden.

Anzeige

Auf meinem Schreibtisch liegt ein Überraschungs-Ei. Kinder mögen es, aber auch Erwachsene. Wenn man das Ei schüttelt, hört man im Inneren ein „Klackern“. Man sieht nichts, aber die Neugier ist geweckt. Nach dem Schokoladenschmaus lässt sich der „klackernde Kern“ lustvoll zusammenbauen – aber manchmal bricht man sich an ihm auch fast die Finger.

Heute ist Karsamstag. Auch hier: Man sieht nichts, aber in seinem Inneren ist was, da tut sich was, ganz still und unmerklich. Noch kein „Halleluja“ und „Wir wollen alle fröhlich sein“.

Ein dunkler Ort des Stillstandes

Da formiert sich aus dem unsichtbaren Kern eine kaum wahrnehmbare Bewegung. „Jesus ist niedergefahren zur Hölle“, bekannten die Alten. Ins Inferno, wo man sich lieber nicht aufhalten sollte. Ins unterste Stockwerk. Wo jeder von uns am liebsten schnell weg will. An diesem dunklen Ort des Stillstandes wächst etwas heran. Ohne dass man es schon sehen könnte. Vielleicht wie in unseren aktuellen Corona-Zeiten? Im Dunkel des Todes lebt die Liebe auf, unmerklich.

Heute ist Karsamstag. Totaler Stillstand? Zwischen seiner Kreuzigung und seiner Auferstehung hat Jesus alle die besucht, die vor ihm gestorben waren und ihn nicht kennenlernen konnten. Im Totenreich.

Da ist mehr als das Nichts

Jesus berichtet von einer großen Hoffnung. Nämlich, dass unser Leben größer ist als die Spanne zwischen Geburt und Tod. Und dass die Bilanz des Lebens die Barmherzigkeit des Vaters im Himmel ist. Dass da mehr und anderes ist als das Nichts, dass da mehr und anderes ist als ein Gericht, dass da mehr und anderes ist als ein kaltes Aufrechnen dessen, was gut und was schlecht gelungen ist im Leben. Er sagt: „Erschreckt nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Dahin lade ich euch ein“!

Heute ist Karsamstag. Ich wünsche Ihnen und mir an diesem Tag: Möge unser Herz froh werden über die liebende Einladung Jesu, wie er es in aller Stille, aber mit großer Kraft im Totenreich verkündigt hat. Vertrauen wir seinem verborgenen Tun, so, wie wir ja auch das „Klackern“ im Ü-Ei hören können, ohne den Inhalt schon zu sehen.

Matthias Wittkämper

Von Matthias Wittkämper