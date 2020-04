Täglicher Impuls: Karsten Keding schreibt über die Wegwerfgesellschaft

Landkreis Gifhorn

Der Impulse-Text stammt heute von Karsten Keding. Er ist Pastor im Ruhestand, wohnt seit fünf Jahren in Gifhorn und gehört zur Martin-Luther-Gemeinde. Keding war Pastor in Bergen bei Hermannsburg, neun Jahre in Pretoria, Südafrika, und 23 Jahre in Melle Oldendorf. Seine Frau Martina und er haben fünf Söhne.

Joghurtbecher, Safttüten, Pfanddosen

Es gab und gibt sie – leider Gottes – immer wieder: die Wegwerfgesellschaft. Nicht nur in Afrika und an den Stränden. Auf den beiden Durchgangswegen von der Braunschweiger Straße zur Martin-Luther-Kirche an der Limbergstraße steht leider kein Abfallbehälter, aber das ist wohl nicht allein der Grund, warum auf diesen zirka 300 Metern so viel Müll weggeworfen wird. Nicht nur Bierdosen und Schnapsfläschchen. Da könnte ich ja noch mit Fingern auf die Seuche Alkohol zeigen. Auch nicht nur Behälter und Trinkbecher mit Aufdruck eines weltbekannten Schnellimbisses. Da könnte man sich ja über eine Gruppe mutmaßlich Jugendlicher aufregen. Auch Joghurtbecher, Safttüten oder erstaunlich oft Energiedrinks samt 25 Cent Pfand entdecke ich. Wahrscheinlich von Joggern oder Radlern wie mir entsorgt.

Verantwortung für eine wunderbare Schöpfung

Eine Wegwerfgesellschaft, auch wenn es sich nur um eine Minderheit handelt, die sich in schlechter Gesellschaft wohlfühlt, wirft mehr weg als nur Müll. Gab und gibt es nicht auch eine Bewegung, die meint, dass sie das Volk seien und genau zu wissen scheinen, welche Person weg muss? Gut, dass wir diese Person noch haben. Auch Verantwortung für eine wunderbare Schöpfung scheint bei manchen weg zu sein. Es könnte auch Glaube, Hoffnung, Liebe über Bord geworfen worden sein.

„Weg, weg mit dem!“

Wir nähern uns kirchlich in Erinnerung an den Höhepunkt jener Zeit, als auch der, der Glaube, Hoffnung und Liebe in Person war, weggeworfen wurde. Johannes überliefert einen schrecklichen Satz (Joh. 19, 15a) „Weg, weg mit dem!“ schrien viele, die vorher noch mit Palmenzweigen und Hosianna-Gesängen Jesus bejubelten. Der Sonntag Palmarum erinnert daran.

Glaube, Hoffnung und Liebe

Mag sein, dass ein Zusammenhang besteht zwischen dem Verlust an christlichem Glauben, humanen Werten und Verantwortung. Mag aber auch weiterhin geschehen, was wir zur Zeit erleben dürfen: Glaube, Hoffnung und Liebe einander zu schenken. Not lehrt nicht nur beten. Auch handeln. Auch sich zu ändern. Das ändert vieles. Zum Guten.

