Täglicher Impuls: Julia Kettler schreibt über einen leeren Akku

Landkreis Gifhorn

Der Beitrag aus unserer Reihe „ Impulse“ stammt heute von Pastorin Julia Kettler. Julia Kettler, 1984 geboren, ist seit Juni 2012 Pastorin im Probedienst in der St. Stephani-Kirchengemeinde in Meine. Sie lebt dort mit ihrer Familie im katholischen Pfarrhaus. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Konfirmandenarbeit. Aufgewachsen ist sie in einem kleinen Dorf bei Bremen und hat nach einem Orientierungsjahr in Göttingen und Marburg Theologie studiert. Vor dem Antritt ihrer ersten Stelle in Meine hat sie in Sottrum bei Rotenburg ihr Vikariat absolviert.

Das gilt nicht nur fürs Handy

Julia Kettler, Pastorin, Meine Quelle: Michael ThielMichael Thiel

„Akku alle.“ Das hat mir mein Handy in der letzten Zeit, genauer seit Mitte März, öfter mitgeteilt als sonst. Doch nicht nur meinem Handy merkt man die Coronakrise am Akkustand an, sondern auch bei mir ist der Akku schneller alle: keine Besuche mehr bei Freunden und Eltern, die Kommunikation in der Gemeinde ist durch die Vorsichtsmaßnahmen komplizierter geworden und neue Wege müssen ausprobiert werden, die Kinder dürfen ihre Freunde nicht treffen und brauchen uns als Eltern umso mehr, obwohl die Arbeit ja weitergeht… Auch da müssen neue kreative Ideen her, um den Familienfrieden zu bewahren. Da geht mein Akku irgendwann in die Knie. Ich merke: Ich muss dringend wieder aufgeladen werden.

Anzeige

Wie gut klingt da das Evangelium für den kommenden Sonntag: Jesus spricht: ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Mich von Jesus, dem Weinstock, versorgen lassen mit Liebe, Kraft, Leben. Das wär’s. Ein bisschen davon spüre ich, wenn ich abends zum 18 Uhr-Läuten in die Kirche gehe, dort eine Kerze entzünde und ein Gebet spreche – so mache ich es seit Beginn der Coronakrise. Das ist eine Zeit, in der ich nichts tue, sondern einfach nur bin. Da merke ich, wie die Hektik und das Ungenügen des Tages von mir abfallen. Eine Atempause, die mir Kraft gibt und manchmal auch den Blick klärt für das Wesentliche.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Eine dauerhafte Kraftquelle

Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Gott möchte mich erden und versorgen. Und zwar nicht nur, bis der Akku wieder voll ist, sondern ich kann dauerhaft an dieser Kraftquelle dranbleiben.

Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet!

Ihre Pastorin Julia Kettler

Von Julia Kettler