Täglicher Impuls: Julia Flanz schreibt über den Beistand eines Türstehers

Landkreis Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse stammt heute von Pastorin Julia Flanz. Sie teilt sich eine Pfarrstelle in Meinersen mit ihrem Mann Oliver, das Paar hat drei Kinder. Julia Flanz, Jahrgang 1978, ist in Lüneburg aufgewachsen. Ihre erste Stelle war in Fredelsloh und Moringen für fünf Jahre. Seit 2011 ist sie Pastorin in Meinersen.

Drei gegen einen

Zwei junge Männer waren eines Abends auf dem Weg nach Hause, als sie an einer Kneipe vorbeikamen. Plötzlich taumelten, wie in einem schlechten Westernfilm, mehrere sich prügelnde Menschen auf die Straße. Drei Männer stürzten sich auf einen einzelnen Gegner und schlugen auf ihn ein. Die beiden jungen Männer hatten das Gefühl, etwas tun zu müssen. Doch sie wussten nicht so recht was, denn Schlägereien gehörten nicht gerade zu ihrem Spezialgebiet. Außerdem waren beide eher von der schmächtigeren und ängstlichen Sorte. Und doch musste jemand eingreifen. So fassten sie ihren ganzen Mut zusammen und gingen mit wackligen Beinen auf die Schläger zu. Der eine rief mit dünner Stimme: „Lasst den Mann in Ruhe!“ Und beide erwarteten ängstlich ihren ersten Faustkampf.

Er stand nur da

Doch zu ihrer großen Überraschung sahen die Kämpfer auf, hielten voller Angst inne und flüchteten dann so schnell sie konnten. Die beiden Männer waren so überrascht, dass sie sie am liebsten gefragt hätten, was los sei. Doch dann blickten sie sich um. Hinter ihnen stand der größte Mensch, den sie je gesehen hatten. Er war über zwei Meter groß und wog etwa 150 Kilogramm bei bestimmt weniger als zehn Prozent Körperfett. Er war wohl der Türsteher der Kneipe. Er sagte kein Wort und stand nur da. In diesem Moment wandelte sich die Einstellung der beiden jungen Männer. Sie hatten nicht mehr die geringste Angst. Plötzlich waren sie ganz andere Menschen, weil sie diesen großen und starken Türsteher an ihrer Seite hatten. Und am liebsten hätten sie jetzt noch den Schlägern lautstark hinterher gerufen: „Und lasst euch hier bloß nicht mehr blicken!“

Sei mutig und stark

Wie anders kann ich leben und handeln, wenn ich so einen großen Türsteher hinter mir weiß. Und wie anders kann ich leben, wenn dieser große Türsteher Gott höchstpersönlich ist. Wenn ich weiß, dass Gott hinter mir steht und an meiner Seite ist. Gott spricht: Sei mutig und stark und fürchte dich nicht! Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, wohin du auch gehst. (Jos 1,9) Gott ist bei uns, bei jedem Einzelnen von uns. Er ist an unserer Seite, jeden Tag. Darauf dürfen wir vertrauen – gerade auch in schweren Zeiten. Und in diesem Vertrauen können wir mutig und gestärkt durch diese Krise gehen. Wir brauchen keine Angst zu haben, denn wir wissen: Gott ist da – wohin wir auch gehen.

Amen.

Ihre Pastorin Julia Flanz aus Meinersen

