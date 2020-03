Täglicher Impuls: Friedhelm Meinecke schreibt, was ihn in diesen Tagen trägt und bewegt

Landkreis Gifhorn

Der Text aus der Reihe Impulse stammt heute von Friedhelm Meinecke. Meinecke ist Pastor in der evangelisch-lutherischen Auferstehungsgemeinde Weyhausen. Nach dem Abitur in Celle absolvierte der gebürtige Escheder, Jahrgang 1958, zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Dann studierte er Theologie in Göttingen und Marburg. Nach seinem Vikariat in Garbsen (Schloss Ricklingen) war er von 1986 bis 1999 Pastor in Hoya/ Weser. Von 1999 bis 2013 war er Pastor in Hattorf am Harz. Von 2013 an war er Pastor in Gifhorn, seit Anfang 2017 ist er Pastor in Weyhausen.

Hoffnung und Akzeptanz

Vor ein paar Tagen im Radiointerview: Marc Wallert wird gefragt, wie er die 140 Tage andauernde Entführung erlebt und überlebt hat. Bewaffnete Männer hatten ihn mit seinen Eltern und anderen Touristen auf ein überfülltes Boot gezwungen. 20 Jahre ist das nun her, auf den Philippinen.

Marc Wallert sagt, er habe sich während der Entführung ausgemalt, wie es sein würde, wenn er nach der Freilassung seinen Bruder wiedersehen würde, der in Deutschland geblieben war. Die Hoffnung nicht aufgeben! Optimismus schützt und hilft.

Genauso wichtig ist: Die Situation zu akzeptieren, in der man steckt. Geduld bewahren. Nicht meinen, schon morgen würde alles wieder in Ordnung sein.

Täglich drei Gründe zur Dankbarkeit

Ob man diesen Optimismus und diese Geduld lernen kann, wurde Wallert gefragt – und er sagte: „Ja, indem man sich zum Beispiel jeden Abend vor Augen führt, für welche drei Dinge an dem Tag ich dankbar sein kann.“ Die 21 Geiseln hatten abends eine Gebetsrunde; die hat dazu beigetragen, dass die Situation, wie sie nun einmal war, akzeptiert wurde und Hoffnung stark blieb.

Eine Haltung, die wir auch heute brauchen.

Mit Segenswünschen

Pastor Friedhelm Meinecke, Weyhausen

Von Friedhelm Meinecke