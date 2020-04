Täglicher Impuls: Elsbeth Groh über Methoden, um gesund zu bleiben

Landkreis Gifhorn

Der heutige Beitrag aus der Reihe „ Impulse“ stammt von Pastorin Elsbeth Groh. Ihr Vikariat hatte sie in Lübeck gemacht und wechselte anschließend in die Hannoversche Landeskirche zu ihrem Mann Pastor Michael Groh. Beide waren zunächst Pastoren im Alten Land bei Hamburg, später im Kirchenkreis Leine-Solling in Northeim. Nun leben beide in Gifhorn. Seit April 2017 arbeitet Elsbeth Groh in der Dachstiftung Diakonie, Standort Kästorf mit einer drei Viertel Pfarrstelle.

Ein Rezept für die Gesundheit

Elsbeth Groh Quelle: privat

Haben Sie ein Rezept, um gesund zu bleiben? Hab ich eins? Außer den üblichen Hygieneregeln wie Händewaschen und Abstand halten? Jeden Morgen bereite ich mir (noch sorgfältiger als sonst) mein Frühstück zu: Die Kerne von etwa einem viertel Granatapfel, Leinsamenschrot, Beerenmüsli, Cranberry-Pulver, Joghurt und ein wenig Sojamilch. Schmeckt mir sehr gut und hat (natürlich) viele gesunde Inhaltsstoffe.

Ich (so bilde ich mir ein…) bin mit diesem Rezept zur Morgenstunde schon durch manche infektiöse Zeiten gekommen. Und natürlich gehört noch die Einnahme eines Vitamin B-Komplexes abends und eines pflanzlichen Anti-Infekt-Mittels dazu. Und Magnesium-Citrat nehme ich sowieso….

Das Grundvertrauen

Wie weit das wirklich hilft? Ich weiß es nicht, ich vertraue Wissenschaftlern, die sich dem Thema gesunde Ernährung widmen. Aber auch meinem eigenen Empfinden und meinen Erfahrungen.

Nur: gegen meine Angst und mein Unwohlsein, meine Empfindsamkeit und gegen mein Verlassenheits-Gefühl hilft diese Ernährung nicht wirklich. Zum Glück bin ich vor kurzem auf eine App gestoßen „XRCS – Workout für die Seele“ – herausgegeben von der Evangelischen Medienarbeit. Mit dieser App wird man unterstützt, achtsam zu werden und Gott im Alltag wahrzunehmen. Durch diese App lasse ich meinen Alltag gerade jetzt dreimal täglich unterbrechen: für fünf, zwölf oder auch 20 Minuten. Hinaus gehoben aus der täglichen Sorge, auch um die Menschen bei uns in der Diakonie – ein paar Minuten Abstand und Gott wahrnehmen, jetzt, gerade jetzt – im Atem, in der Stille – denn „Ich bin immer da. Gott“. Das steht auf einer Visitenkarte, die ich im Portmonee trage. Sie zwingt mich auch, genauer hinzuschauen, denn diesen Satz erkenne ich nur, wenn ich die Karte in einem bestimmten Winkel halte. Die Schrift ist im farblosen Lackdruck – auf Weiß.

So ist Gott

So ist Gott: kaum wahrzunehmen, nur mit Geduld, Übung und auch Disziplin. „Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft“ – so heißt es in Psalm 62,2.

Elsbeth Groh

Von Elsbeth Groh