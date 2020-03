Täglicher Impuls: Elke Chavier schreibt über neue Formen der Nähe

Landkreis Gifhorn

Der Text aus der Reihe „ Impulse“ stammt heute von Elke Chavier. Die Lehrerin für die Sekundarstufe I und II studierte an der Universität Köln katholische Theologie und Geschichte. Weitere Praxiserfahrungen im seelsorgerischen Bereich sammelte Elke Chavier in ihren freien Stunden als Telefonseelsorgerin. Sie arbeitet am Otto-Hahn-Gymnasium und bildet am Studienseminar Wolfsburg Geschichtslehrer aus.

Wir haben alle zwei Leben

Einen wunderschönen guten Morgen, liebe LeserInnen! Wir haben alle zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn wir realisieren, dass wir nur ein Leben haben. Diese Botschaft habe ich gestern im Netz gelesen und sie hat mich sehr nachdenklich gestimmt.

Neue Wege

In diesen Wochen stellt Corona nicht nur mein Leben, sondern das meiner Familie, meiner Freunde und der ganzen Welt auf den Kopf. Einerseits bringt Corona Tod, stürzt Menschen weltweit in den sozialen und wirtschaftlichen Abgrund und schafft eine enorme Distanz zwischen uns allen. Andererseits merke ich aber auch, dass die Menschen neue Wege suchen, um ihre Solidarität mit den älteren und alten Mitmenschen mit ihren Ängsten, Sorgen und ihrer Einsamkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Für mich ein Zeichen ganz konkret gelebter Nächstenliebe, so wie es der Mann von vor 2000 Jahren vorgelebt hat.

Neue Beobachtung

Obwohl auch ich jemand bin, dessen bisheriges Leben von persönlichen Kontakten und Umarmungen geprägt war, so merke ich einerseits, dass dieser nicht vorhandene persönliche Kontakt mich ein Stück einsam macht, aber andererseits auch mein Leben entschleunigt und feststellen lässt, wie wertvoll Nähe ist. Einerseits Nähe und gleichzeitig Distanz, ein Paradoxum in meinem Denken. Wie lange wird es brauchen, ohne Bedenken einander wieder nahe zu kommen? Nähe lebe ich momentan in vielen Telefonaten und Chats, wo ich mich mit mir wichtigen und lieb gewonnenen Menschen austausche, ihnen ein Stück weit nahe sein kann und wir uns gegenseitig Mut machen.

Was wirklich wichtig ist

Kann Corona auch eine Chance für mich, für Sie und die ganze Welt sein? Eine Chance, weil sie mir sehr deutlich macht, wie wertvoll Nähe ist, zeigt, was wirklich wichtig im Leben ist, dass wir menschlicher werden, zusammenhalten, aneinander denken und nachdenken.

Wenn wir das alles in unserem Denken und Handeln verankern, dann kann Corona, trotz seiner enormen Zerstörung, eine Chance sein, für mich, für Sie, für die Welt.

Eine Chance, festzustellen, dass es ein Leben nach Corona gibt, wenn wir realisiert haben, dass wir nur dieses eine Leben auf Erden besitzen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin gutes Stehvermögen in diesen schwierigen Zeiten.

Bleiben Sie gesund.

Ihre Elke Chavier

