Täglicher Impuls: Dr. Willy Manzanza über einen Weckruf

Der heutige Impuls in belasteter Zeit stammt von Dr. Willy Manzanza. Manzanza, gebürtig aus der Demokratischen Republik Kongo, ist katholischer Priester und hat an der Universität Bonn promoviert. Zuletzt war er zwölf Jahre Pfarrer in der Pfarrei St. Mauritius / Hildesheim, seit September 2018 betreut er die Pfarrei St. Altfrid Gifhorn/Meine.

Dr. Willy Manzanza Quelle: Foto: Chris Niebuhr

Krisen fordern uns in vielerlei Hinsichten heraus. Man muss die konkreten Folgen bekämpfen. Aber es ist auch wichtig, die Genese der Krise zu rekonstruieren, um sich in Zukunft besser schützen zu können.

Wo kommt das Virus her?

Im Fall des Coronavirus kursieren viele WhatsApp-Texte und -Videos mit angeblichen Beweisen oder Indizien über eine Labormanipulation in China als Ursprung des Virus. Bis vor kurzem hielt ich diese Nachrichten für Verschwörungstheorien, selbst wenn sie mich verunsichert haben.

Aber jetzt ist meine Sehnsucht nach ein bisschen mehr Klarheit in der Ursprungsfrage des Virus größer geworden. Ja, jetzt, nachdem vor allem die USA und England China mangelnde Transparenz, also Vertuschung, in Sache Corona vorwerfen und Klarheit über den Ausbruch des Virus fordern. Hat China tatsächlich etwas vertuscht? Betrifft diese Vertuschung nur die spätere Bekanntmachung des verheerenden Virus oder auch eine mögliche Labormanipulation?

Ein Weckruf

Ob wir jemals die Wahrheit über den tatsächlichen Ursprung dieses Virus erfahren werden, wage ich zu bezweifeln. Ich hoffe nur, dass die Weltgemeinschaft aus dieser Krise einiges lernen kann. Zum Beispiel dass wir nachdenken sollen über Ziel und Sinn unserer Wissenschaft und Technologie. Nachdenken sollen wir auch über sinnvolle Investitionen unserer Ressourcen in wichtigen und lebensnotwendigen Bereichen. Gott hat uns diese Erde anvertraut, damit wir sie zu einem angenehmen und bewohnbaren Lebensraum gestalten, und nicht damit wir sie durch Egoismus, wirtschaftliche Gier oder Manipulationen aus wissenschaftlicher Neugierde zerstören. Heute sind die Warnungen der jüngsten Päpste vor einem unverantwortlichen Verhalten des Menschen gegenüber der Schöpfung aktueller denn je. Die Corona-Pandemie ist ein Weckruf, „unser gemeinsames Haus“ (so nennt Papst Franziskus die Erde) nicht in den Abgrund zu schicken, sondern zu schützen. Bleiben Sie behütet!

Ihr Pastor Willy Manzanza

