Täglicher Impuls: Arnulf Baumann schreibt über Not, die nicht nur beten lehrt

Der Beitrag aus unserer Reihe „ Impulse“ stammt heute von Pastor Arnulf Baumann aus Wolfsburg. Nach seiner Ordination zum Pastor war er zunächst in Hannover tätig. Dann arbeitete er an der Universität in Münster und kehrte anschließend wieder nach Hannover zurück. 1971 wurde er Referent des Landesbischofs in Hannover. Von 1976 an war er Direktor des Diakonischen Werkes Wolfsburg. Seit 1997 ist er im Ruhestand.

Besinnung auf das Wesentliche

„Not lehrt beten“, sagt ein altes Sprichwort; und es hat Recht: Schwere Zeiten können zur Besinnung auf das Wesentliche führen. Dafür gibt es auch jetzt Beispiele. Aber ein alter Einwand stimmt auch: Not lehrt auch das Gegenteil, lehrt auch fluchen. Auch dafür gibt es aktuelle Beispiele. Es gab Menschen, die meinten, die Not einfach weglächeln zu können. Es gab Spötter, die sich lustig machten über die angebliche Gefahr. Es gab solche, die meinten, irgendwo müsse sich doch ein Schuldiger finden, dem man alles anlasten kann. Und es gab noch viele andere, die auf die eine oder andere Art ihre Augen vor der Gefahr verschlossen – bis auch sie erkennen mussten, dass wirklich eine tödliche Bedrohung heranrollte. Die zahlreichen Todesfälle im Hanns-Lilje-Heim haben in Wolfsburg den Ernst der Lage verdeutlicht.

Seither verhalten sich die Bundesbürger so diszipliniert, wie ihnen das kaum jemand vorher zugetraut hätte. Sie halten sich an die Einschränkungen, stimmen den Ratschlägen der Experten und den Maßnahmen der Regierenden zu – und können inzwischen erste Erfolge im Kampf gegen das heimtückische Virus verbuchen.

Nicht mehr nur ein Schlagwort

Und es gibt auch dies: „Solidarität“ ist inzwischen aus einem Schlagwort für Sonntagsreden zu gelebter Wirklichkeit geworden. Es gab und gibt Zeichen der Anteilnahme für das betroffene Heim, es gab und gibt Hilfsangebote von vielen Seiten, Gesichtsmasken werden geschneidert und verschenkt, Einkäufe erledigt, kleine Dienstleistungen erbracht. Meine Frau und ich gehören beide altershalber zur Hochrisikogruppe. Da versucht man alle Vorsichtsmaßregeln einzuhalten, erlebt aber auch, dass Lebensmittel uns regelmäßig an die Haustür gebracht werden und anderes mehr. Oft ist bei solchen Hilfen zu erkennen, dass christliche Überzeugung dahinter steht, oft aber auch nicht. In den Menschen scheint viel mehr christliche Nächstenliebe zu stecken, als sonst sichtbar wird.

Wenn es keine persönlichen Kontakte geben kann, werden andere Wege der Kommunikation wichtig. Das Briefeschreiber, Telefonieren, Mailen, Chatten und Skypen ist viel intensiver geworden, nicht nur innerhalb der Familien und Freundeskreise; auch lange vernachlässigte Kontakte wurden wieder aktiviert. Die Menschen suchen miteinander Verbindung zu halten, weit über das vorher übliche Maß hinaus.

Auch die Kirchen hatten sich auf die Situation eingestellt. Es ist ganz erstaunlich, wie einfallsreich sie mit der Situation umgehen. Allenthalben gibt es neuartige Gottesdienste, im Fernsehen wie vor Ort; Telefonkontakte werden genutzt, Briefe geschrieben, Kontakte aufrechterhalten.

Ein kostbarer Schatz

Manche fragen, ob das alles eine Strafe Gottes ist? Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass in solchen Zeiten der Glaube ein ganz kostbarer Schatz ist. Wir erleben ganz persönlich, wie der Glaube innere Ruhe vermittelt, von Ängsten befreit, Zuversicht ausstrahlt: Wir sind in Gottes Hand, komme, was da wolle. Damit kann man auch in solchen Zeiten leben.

