Täglicher Impuls: Angelika Meyerdierks über das Lächeln

Der Beitrag aus der Reihe „ Impulse“ stammt heute von Angelika Meyerdierks. Die evangelische Theologin war als Pastorin in der Gifhorner Paulus-Gemeinde tätig, seit 2009 ist sie Pastorin der Epiphanias-Gemeinde Gamsen-Kästorf. Angelika Meyerdierks hat in Göttingen Theologie studiert und war anschließend mehrere Jahre als Kandidatin des Predigtamtes ehrenamtlich tätig. Sie hat drei erwachsene Töchter und lebt mit ihrem Mann in Gifhorn.

Soziale Distanz oder räumlicher Abstand?

Angelika Meyerdierks Quelle: privat

Abstand halten wird weithin mit „social distancing“ übersetzt. Soziale Distanz aber ist mehr als räumlicher Abstand. Räumlicher Abstand kann heißen: Ich unterhalte mich mit jemandem über die Straße oder über einen Einkaufswagen hinweg. Dabei sehe und höre ich mein Gegenüber, wir winken uns zu und wissen, es ist schön, sich über den Weg gelaufen zu sein.

Die Angst geht um

Soziale Distanz erlebe ich In diesen Tagen aber auch: Menschen, die mit Abstand aneinander vorbeihuschen, mit ernstem Blick, mit fest geschlossenem Mund, bedacht darauf, jeden auch nur entfernten Kontakt zu vermeiden. Und ich merke: Die Angst geht um! Da fallen böse Worte, weil jemand gefühlt etwas zu nah an einem anderen vorbeigegangen ist. Da streiten Menschen, ob die alleinlebende Oma besucht werden darf, schließlich sei doch das Wichtigste, dass sie körperlich gesund bleibt! Da werden Menschen begraben ohne Begleitung durch ihre Angehörigen, weil die Angst umgeht vor einer möglichen Ansteckung auf dem Friedhof. Und mich beschleicht die Befürchtung, dass wir dabei sind, die berechtigte Vorsicht vor dem Virus gegen die Angst vor anderen Menschen einzutauschen.

Was wir gerade brauchen

Dabei bräuchten wir doch gerade jetzt Ermutigung, Zuspruch und Solidarität. Wie sollten die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern, beim Rettungsdienst und der Polizei, aber auch die Bestatter und die Mitarbeitenden auf den Friedhöfen ihre Arbeit tun, wenn sie nicht unterscheiden würden zwischen der Bedrohung durch das Virus und dem trotzdem notwendigen Umgang mit Menschen? Oft unter der Zwei-Meter-Abstand-Grenze.

Was, wenn jemand Hilfe braucht?

Die (Abstand-)Regeln sind nicht um ihrer selbst willen da, sie sollen Menschen schützen. Aber was passiert, wenn ein Mensch auf der Straße umfällt und Hilfe braucht? Warten wir dann, bis der Rettungswagen kommt? Oder anders gefragt: Wo beginnt die unterlassene Hilfeleistung, wenn wir uns auf die Abstandsregel berufen?

Ansteckend, aber nicht gefährlich

„Einer trage des Anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Galaterbrief 6, 2) Es ist schön, dass viele Menschen und auch Organisationen Wege suchen und finden, wie wir in dieser Krisenzeit zu Lösungen und Hilfsmöglichkeiten kommen. Aber jede / jeder einzelne ist gefragt: Was kannst du dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft eine solidarische bleibt? Manchmal beginnt das schon mit einem Lächeln und einem freundlichen „guten Tag“! Das geht auch mit Abstand! Das kann auch ansteckend sein! Aber es ist nicht gefährlich!

Angelika Meyerdierks

Von Angelika Meyerdierks