Täglicher Impuls: Andreas Ulmer über ein leeres Ei

Dieser Beitrag stammt von Andreas Ulmer aus Müden – es ist ein österlicher Text, denn obwohl Ostern schon fast zwei Wochen zurück liegt, dauert die Osterzeit in den christlichen Kirchen bis Pfingsten. Nach seinem Theologiestudium arbeitete Ulmer zuerst in Wolfsburg, Knesebeck und Hankensbüttel. Seit 1993 ist er in der Johannes-Gemeinde in Müden als Gemeindepastor tätig.

Andreas Ulmer Quelle: Archiv

Es ist Ostern – Gruppenstunde – und dem kleinen Neuling unter den Kindern sieht man an, dass er sehr langsam ist, dass er anders ist, dass man Rücksicht auf ihn nehmen muss. Wie lästig.

Die Kinder bekommen ein Ei, ein hohles Plastikei. „Geht nach draußen und schaut euch um, ob ihr nicht irgendetwas entdeckt, was deutlich macht, dass es Ostern ist, dass Jesus auferstanden ist, dass seither alles neu geworden ist.“ Die Kinder kommen zurück, und jedes hält sein Ei wie eine Kostbarkeit in den Händen. Vorsichtig wird ein Ei nach dem anderen geöffnet: Da ist eine zarte Blüte, da ist ein grünes Blatt, da ist ein kleiner Zweig mit Knospen ….

Mit strahlendem Gesicht

Der Neue zögert, sein Ei zu öffnen. „Und was hast du gefunden?“ fragt der Leiter. Der Kleine öffnet es ganz langsam und zeigt es den anderen mit strahlendem Gesicht. Es ist leer.

Alle prusten los. „Der hat ja gar nichts drin! Und freut sich noch! Ist der doof! O Mann!“ Der Leiter legt dem Neuen den Arm um die Schulter und fragt: „Du hast nichts in deinem Ei?“ – „Nein“, sagt der Kleine, „das Grab ist doch leer!“ Seitdem sehen ihn die anderen Kinder mit neuen Augen. Sie freuen sich, dass der Kleine zu ihnen gekommen ist.

Diese Geschichte von Erika Steinbeck verdeutlicht eine tiefe Wahrheit über Ostern. Das Grab ist leer. Jesus Christus, der einzige Sohn des lebendigen Gottes, ist auferstanden. Er lebt! Manche können (oder wollen?) diese Geschichte nicht glauben.

Worauf hoffst du?

Ostern ist, damit Menschen wieder Hoffnung haben! Es gibt einen Gott, dem man vertrauen (lernen) kann. Ich bin überzeugt: Jesus Christus lebt und gibt meinem Leben eine übernatürliche Hoffnung. Selbst der Tod hat nicht das letzte Wort. Ich habe durch meinen Glauben an Jesus eine andere Perspektive auf Vieles in dieser Welt. Das beantwortet nicht alle Fragen, gibt mir aber Halt in jeder Situation. Weil Jesus lebt und mich hält, bin ich gehalten!

Und wodurch hast du Hoffnung und Halt?

Mit nachdenklichen Grüßen

Andreas Ulmer

Von Andreas Ulmer