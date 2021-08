Seershausen

Das waren ja mal ganz besondere Sommerferien für Lea Grabowski aus Seershausen. Vor etwa dreieinhalb Wochen rief eine Fernseh-Redakteurin an, um zu fragen, ob sie bei der „Bundestagswahlshow“ des Senders ProSieben dabei sein möchte.

Dort stellt sich Annalena Bärbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, am Mittwoch, 1. September, ab 20.15 Uhr im Studio in Berlin den Fragen vorab ausgewählter Bürgerinnen und Bürger. „Überrascht“ war die Meinerser Gymnasiastin, aber lange überlegen musste sie auch nicht wirklich und sagte zu.

18-Jährige engagiert beim Anti-Plastik-Projekt

Wie es dazu kam? Die 18-Jährige geht am Sybilla-Merian-Gymnasium zur Schule, war mit vielen anderen Jugendlichen Antreiber des Projekts „Sybilla goes green“. Mit vielen Aktionen hatten die Schülerinnen und Schüler das Thema Plastikmüll nicht nur im Landkreis thematisiert. Auch überregional sorgten die Gymnasiasten für mächtig Furore.

Auch in TV-Dokus ist die Meinerser Aktion Thema

Mit ihrer Wanderausstellung zogen sie durch die Lande und ernteten dabei stets viel Lob. So kam auch der Kontakt zu dem bekannten Surfer Mario Rodwald zustande. Der macht sich als Plastik-Surfer einen Namen und ist in unzähligen TV-Dokus zu sehen. Auch der Besuch bei den Meinerser Antiplastik-Aktivisten ist Teil einer Reportage über Rowald. Das hat die Redakteurin gesehen. Über Konrektor Martin Vollrath fragte sie an, ob Lea nicht zu dem Polit-Talk kommen möchte.

Je näher der Live-Auftritt rückte, desto häufiger kämen auch Momente der Aufregung, so die 18-Jährige. Aber in den letzten Wochen sorgt die Redaktion bei ProSieben für eine gute Vorbereitung. Hausaufgaben gab es auch für Lea. Sie sollte unter anderem das Wahlprogramm der Grünen studieren und Anmerkungen machen – „auch dazu, ob ich Sachen nicht verstehe“.

Mindestens eine Frage darf Lea stellen

Infos über Sendungsverlauf, Tickets fürs Hotel und Anmerkungen zur Kleidung – „Marken und politische Statements sind verboten“ – hat sie. In der Show wird die Abiturientin eine Frage stellen und auf die Antwort reagieren.

Botschaft: Jugendliche interessieren sich für Politik

Stolz sei sie schon, dabei zu sein. Auch weil sie so zeigen könne, dass Jugendliche „nicht nur chillen, sondern sich auch für Politik interessieren“. Das habe sie auch sie als Prüfungsfach im anstehenden Abitur. Stolz weist die Schule auf der Homepage auf den Auftritt der Schülerin hin. Reaktionen sind der jungen Seershäuserin noch nicht bekannt – „es sind ja schließlich Ferien“.

Von Andrea Posselt