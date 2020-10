TV-Promi in Gifhorn: So wirbelt Matze Jürgens im Tanzhaus

Gifhorn

Er war schon in großen TV-Shows wie „ The Voice of Germany“, „Got to dance“ und „X-Faktor“ zu Gast – aber er mag auch die kleine Kulisse, um seine Leidenschaft für HipHop und Co. zu vermitteln. Am Samstag gab er einen Workshop für HipHop-Fans, am Sonntag wird’s dann experimenteller.

Zur Galerie In so einigen Fernsehshows, unter anderem „Got to dance“ war Profi-Tänzer Matze Krüger schon zu Gast. Am Wochenende gibt er Tipps im Tanzhaus Gifhorn.

Wie kommt der so prominente Tänzer und Choreograf nach Gifhorn? Tanzhaus-Chef Noran Kaufmann kündigt Matze Jürgens lachend an: Früher waren sie einmal harte Konkurrenten bei internationalen Wettbewerben. Der Sieger war meistens die Crew KeraAmika, zu der Matze Jürgens gehört. Eines Tages dann schlug die Stunde der Gifhorner, Special Delivery hatte die Nase vorn. Aus Konkurrenz wurde Freundschaft. „Immer wenn Matze hier in der Gegend ist, besucht er uns“, sagt Kaufmann. Er selbst nahm am Workshop am Samstag teil. Viel könne man von Jürgens lernen. „Er hat so einen besonderen Ausdruck.“ Und: Bei so einem Workshop entstehe so viel Energie, „da lernt man auch den Menschen kennen“. Der, so zeigt sich im AZ-Gespräch, ist schlichtweg bescheiden. Die Teilnahme an den TV-Shows, damit mag der in Köln lebende 25-Jährige gar nicht hausieren gehen. „Tanzen ist einfach meine Leidenschaft“, sagt er bescheiden. Und genau deshalb liebt er solche kleinen Events wie im Tanzhaus. „Auch in kleinen Städten gibt es doch Talente. Ich teile gerne mein Wissen.“

Und dann muss er sich für den Workshop im Nebenraum erst einmal warm tanzen. Währenddessen trudeln die ersten Teilnehmer ein. Fast alle kennen Jürgens aus der Show „Got to dance“. Aus Göttingen ist dafür sogar die gebürtige Gifhornerin Charlotte Dölves extra angereist. Schon einmal hat sie Matze Jürgens erlebt. „Es macht Spaß mit ihm, man kann echt was lernen.“ „Eigentlich guckt man zu so einem Promi ja immer hoch, aber ich glaube, das wird heute anders“, erzählte Leonie Weber. Neue Schritte zu lernen, hoffte Lu-Lana Rabenstein. Der elfjährige Malik Ortmann hatte ebenfalls keinerlei Berührungsängste. Sonst sei er eher der Breakdancer, aber Matze Jürgens zu erleben, sei schon besonders.

Mit einem Spalier und frenetischem Beifall begrüßen die Hobbytänzer Matze Jürgens. Der freut sich sichtlich und legt gleich los, gibt kurze, präzise Anweisungen („trennt im Kopf den Oberkörper von den Beinen“), korrigiert dezent und lobt schon nach der ersten Einheit. „Das war nicht einfach. Aber übt das bitte immer wieder.“ Genau darum geht es ihm, er möchte jedem etwas mitgeben, ihn weiterbringen.

Früher hatte er Angst, nicht cool genug zu sein

Auch Persönliches fließt so ein. Beim Freestyle habe er früher oft Angst gehabt, nicht cool genug zu wirken. Heute verrät der Profi den Tipp, wie er das überwunden hat. Einfach sich beim Bounce, dem Basisschritt beim HipHop, rund um den Körper eine Uhr mit Zifferblatt vorstellen und mit dem Fuß eine Uhrzeit antippen. Er möchte, dass die Gifhorner etwas von ihm lernen, auch von seiner Leidenschaft. Übrigens: Seine weiteren Pläne darf er momentan noch nicht verraten, „aber gut möglich, dass es mit Fernsehen zu tun hat“, sagt er schelmisch grinsend.

Von Andrea Posselt