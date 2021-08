Kreis Gifhorn

Das kalte Frühjahr hat für einige Landwirte im Nachhinein noch etwas Gutes: Wer auf Heidelbeeren setzt, hat jetzt viel Arbeit, aber auch gut lachen. Denn die Saison verspricht im Kreis Gifhorn gut zu werden. Das freut auch die Kundschaft, die wegen Corona verstärkt das Selberpflücken für sich entdeckt.

An die vorige Saison denkt Verena Böttcher mit kaltem Grausen. „Frostschäden ohne Ende“ hatte der Hof ihres Mannes Friedrich in Knesebeck zu verkraften. Umso besser ist die Laune dieses Jahr. April und Mai waren so kalt, dass die Pflanzen erst mit zweiwöchiger Verspätung ihre Blüten austrieben – und somit nicht mehr in den Frost geraten waren. „Es ist gut Frucht dran“, freut sie sich über den Zustand der Plantagen.

Der Kreis Gifhorn erlebt seine blaue Freude: Dank des durchwachsenen Frühjahrs und ausbleibender Hitze gibt es eine gute Heidelbeer-Ernte. Quelle: Lea Rebuschat

Auch Heinrich Busse aus Leiferde freut sich über diesen positiven Nebeneffekt des ansonsten durchwachsenen Frühjahrs. Und dann gab es in der wichtigen Sommerzeit kaum Regen: „Da sitzt gut was dran. Ich kann nicht meckern“, sagt er über die Früchte und die Qualität.

Optimal läuft es zurzeit auch aus Sicht von Nick Fiedler vom Forsthof Grußendorf. „Da es keine Hitze gibt, sind die Beeren knackig.“

Auch die Ernte startete diesmal später

Auch die Erntesaison ist diesmal später gestartet. Ansonsten kämen die frühen Sorten schon Ende Juni, diesmal fiel bei Böttchers der Startschuss erst zaghaft am 9. Juli. Dafür läuft es wohl auch länger als sonst, meint Fiedler, dessen Team 40 Hektar unter seinen Fittichen hat. „Auf jeden Fall bis Ende August. Und wenn das Wetter so bleibt, könnte es sogar bis in den September rein gehen.“

Preise und Verkaufsstellen Preise von sieben bis knapp unter zehn Euro pro Kilogramm geben die Heidelbeer-Anbauer für die aktuelle Saison an. Hof Busse und Forsthof Grußendorf haben eigene Verkaufsstände in der Region aufgestellt. Der Hof Böttcher beliefert Wochenmärkte und Hofläden und hat einen eigenen Hofladen. Dort gibt es auch selbst gemachte Konfitüren und Gelees aus eigenen Heidelbeeren sowie Säfte und Weine aus eigenen Heidelbeeren, die eine Mosterei herstellt. Auf Saft und Konfitüren setzt künftig auch der Forsthof Grußendorf aus Aronia. Die auch Schwarze Apfelbeere genannte Frucht ist neu im Sortiment und als Windschutzhecke angelegt.

Ackern, während andere Ferien haben: Für die Heidelbeer-Bauern bedeutet die Hochsaison jede Menge Arbeit. „Wir sind klein, haben aber trotzdem gut zu tun“, sagt Verena Böttcher. Ihr Mann habe dreieinhalb Hektar zu bewirtschaften. „Man kriegt jetzt kaum noch Schlaf.“ Wenigstens seien die bewährten Erntehelfer im Einsatz, in dieser Hinsicht gebe es keine Probleme. Für sie gebe es einmal in der Woche in der Plantage Blaubeerkuchen.

Immer beliebter wird offenbar das Selberpflücken, das alle drei Höfe anbieten. „Die Kinder haben Spaß daran. Familien picknicken in der Plantage“, sagt Fiedler. Für viele Kunden sei das reine Erholung, Der Forsthof bietet unter dem Begriff „Landvergnügen“ sogar eine Campingnacht in der Plantage an.

Wegen Corona: Mehr Kunden nutzen Selbstpflück-Angebote

Wie Fiedler hat auch Busse den Eindruck, dass die Corona-Pandemie den Trend zum Selberpflücken beschleunigt habe wie bei den Erdbeeren auch. Es sei für die Menschen ein willkommener Anlass, mal raus zu kommen. Busse hat nun auch bei Leiferde ein Heidelbeer-Feld und damit eine Gesamtfläche dieser Früchte von drei Hektar.

Rezept: Heidelbeerkuchen mit Nussbaiser vom Blech Einmal in der Woche gibt es auf den Plantagen des Hofs Böttcher für die fleißigen Erntehelfer Heidelbeerkuchen. Hier ein Rezept von Verena Böttcher für einen Heidelbeerkuchen mit Nussbaiser vom Blech: Zutaten Für den Teig: 175 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, eine Packung Vanillezucker, eine Prise Salz, drei Eigelb, 250 Gramm Mehl, eine halbe Packung Backpulver, vier Esslöffel Milch Für das Baiser: drei Eiweiß, 200 Gramm Zucker, 500 Gramm Heidelbeeren, 100 Gramm gehobelte Nüsse oder Mandeln Zubereitung Weiche Butter mit Zucker, Vanillezucker und Eigelb schaumig schlagen. Mehl, Backpulver und Milch unterrühren. Backpapier auf ein Blech legen und den Teig darauf glattstreichen. Eiweiß zu steifem Schnee schlagen, dabei den Zucker einrieseln lassen. Beeren und Nüsse/Mandeln unterheben und die Masse auf den Teig streichen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 bis 200 Grad Celsius 30 bis 35 Minuten backen, bis das Baiser leicht braun wird.

Für Leib und Seele: So gesund sind die Heidelbeeren

Für Verena Böttcher sind Heidelbeeren im doppelten Sinne gesund. „Es ist beruhigend“, sagt sie über die Wirkung allein des Anblicks der blauen Früchtchen. Dann aber auch die Beeren selber: „Gesund sind sie allemal.“ Das sagt auch Busse. „Heidelbeeren gelten als Superfood.“ Sie haben viel Vitamin C, wenig Kalorien und gelten als Krebs vorbeugend.

Von Dirk Reitmeister