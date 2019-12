Gifhorn

Die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner nutzten bislang unbekannte Täter zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Gifhorner Südstadt.

Terrassentür aufgehebelt

Durch eine zuvor aufgehebelte, rückwärtige Terrassentür gelangten die Einbrecher in das Gebäude in der Breslauer Straße. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Geld und Wertsachen. Sie entwendeten schließlich Uhren und Goldschmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 19.15 Uhr und 21.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe bitte an die Polizei in Gifhorn, Telefon (05371) 9800.

