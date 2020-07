Landkreis Gifhorn

Es ist so weit: Die Südheide Gifhorn hat zusammen mit den Gästeführerinnen und Gästeführern aus der Region wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Am Dienstag, 7. Juli, startet die neue Saison mit neuen, spannenden Angeboten.

Wer meint, seine Heimat schon gut zu kennen, erfährt bestimmt trotzdem noch etwas Neues bei der öffentlichen Gifhorner Freitagsstadtführung. Bis Ende September werden jeden Freitag öffentliche Führungen angeboten. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr der Brunnen auf dem Marktplatz. Der Stadtrundgang führt durch die historische Altstadt mit St. Nicolai-Kirche, Altem Rathaus, Höferschem Haus, Kavalierhaus und Langem Jammer bis zum Welfenschloss. Die Stadtführer erzählen Gifhorns Geschichte und Geschichten, Kurioses, Interessantes und Unterhaltsames. Denn in der über 800-jährigen Stadtgeschichte ist viel passiert. Die einstündige Führung kostet vier Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Zwei Themenführungen

An zwei Terminen gibt es besondere Themenführungen: Bei „Wahre Geschichte(n) aus unserer Stadt…von Adeligen, Ganoven und anderen Gästen“ am 4. September erfahren die Teilnehmer Geschichten über ungewöhnliche Gäste aus vergangenen Zeiten. Bei der Sprichwörter-Stadtführung „Von Spießbürgern und Zimtzicken“ am 7. August werden Fragen geklärt wie „Werden auf einem Flohmarkt Flöhe verkauft?“ und „Wie kratzt man die Kurve?“. Die Erklärungen werden auf unterhaltsame Weise mit einer historischen Stadtführung verbunden.

Zudem wird eine Heidewanderung durch den Heiligen Hain, das größte zusammenhängende Heidegebiet der Südheide Gifhorn, angeboten. Diese bietet den Besuchern spannende Geschichten der Wanderführerin über Hermann Löns, Informationen zu Entwicklung und Pflege der Heide und den Genuss der prachtvollen Wacholderheide mit unverwechselbarem, romantischen Flair. Im Anschluss können die Gäste das naheliegende Hofcafé am Heiligen Hain besuchen, wo es selbstgebackenen Kuchen gibt.

Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann die Region auch vom Sattel aus kennenlernen und mit den Gästeführern die schönsten Plätze der Region erkunden. Es gibt geführte Mühlentouren, die am Samstag, 25., und Dienstag, 28. Juli, stattfinden, und eine Radtour auf dem Sagen- und Geschichtslehrpfad in Ehra-Lessien, die am Dienstag, 8. September, veranstaltet wird.

Auch individuelle Touren

Individuelle Führungen sind ebenfalls möglich und können vereinbart werden. Von Montag bis Sonntag stehen die Gästeführer bereit, um die Region zu zeigen. Ob Stadtführungen, eine Führung im Mühlenmuseum oder eine geführte Wanderung im Heiligen Hain – das Angebot ist vielfältig. Da es eine begrenzte Teilnehmeranzahl gibt, ist eine Anmeldung für alle Führungen bei der Südheide Gifhorn erforderlich. Infos darüber und zu den aktuellen Corona-Bestimmungen gibt es auf www.suedheide-gifhorn.de/entdecken-erleben/fuehrungen oder telefonisch in der Gifhorner Touristinformation unter (0 53 71) 93 78 80.

Diese Führungen werden angeboten Der Terminkalender der Führungen, die die Südheide Gifhorn anbietet: 7. Juli: Radtour auf dem Sagen- und Geschichtslehrpfad Ehra-Lessien 10. Juli: Freitags-Stadtführung Gifhorn 14. Juli: Historische Stadtführung durch Wittingen 17. Juli: Freitags-Stadtführung Gifhorn 21. Juli: Vom Rittergut, Rundling und Schulen 24. Juli: Freitags-Stadtführung Gifhorn 25. Juli: Geführte Mühlenradtour 28. Juli: Die vergessenen Mühlen oder ein bisschen Heimatkunde 31. Juli: Freitags-Stadtführung Gifhorn 7. August: Von Spießbürgern und Zimtzicken – eine sprichwörtliche Stadtführung 11. August: Heideführung durch den Heiligen Hain 14. August: Freitags-Stadtführung Gifhorn 18. August: Heideführung durch den Heiligen Hain 22. August: Heideführung durch den Heiligen Hain 25. August: Heideführung durch den Heiligen Hain 28. August: Freitags-Stadtführung Gifhorn 1. September: Heideführung durch den Heiligen Hain 1. September: Wandern auf dem Sagen- und Geschichtslehrpfad Ehra-Lessien 4. September: Wahre Geschichte(n) aus unserer Stadt…von Adeligen, Ganoven & anderen Gästen 5. September: Pilgern rund um Bokel 5. September: Radtour auf dem Sagen- und Geschichtslehrpfad 8. September: Historische Stadtführung durch Wittingen 11. September: Freitags-Stadtführung Gifhorn 18. September: Freitags-Stadtführung Gifhorn 25. September: Freitags-Stadtführung Gifhorn

Von Michelle Paschilke