Corona beflügelt Radwandern: Jetzt gibt es die neue Karte dafür

Gifhorn

Nicht nur die neuen Themenwege, sondern auch die entlang der Kanäle sind jetzt mit drin: Es gibt eine Neuauflage der Radwanderkarte aus der Bikeline-Reihe für die Südheide Gifhorn. Die Tourismusgesellschaft und der Landkreis Gifhorn als Kooperationspartner stellten sie jetzt vor.

Radtourismus ist für die Südheide Gifhorn längst ein wichtiger Faktor. Doch die Corona-Krise habe das noch weiter angekurbelt, sagt Jörn Pache, Geschäftsführer der Tourismus-Geselchaft Südheide Gifhorn. Weil diese Freizeitbeschäftigung von den Ausgangsbeschränkungen nicht ausgebremst wurde, hätten viele Menschen das Radfahren neu für sich entdeckt. Entsprechend groß sei in jüngster Zeit die Nachfrage nach Radwanderkarten gewesen. Da kam die Neuauflage der Bikeline-Karte zum Sommer 2020 gerade richtig.

Radwandern zu den schönsten Zielen im Landkreis Gifhorn: Vor allem in Corona-Zeiten entdecken immer mehr diese Freizeitgestaltung für sich. Quelle: Südheide Gifhorn GmbH

Wohin die Touren führen

In der inzwischen dritten Auflage gibt es nun auch eine Heide-Tour, eine Flüsse-Tour und eine Mühlen-Tour: Die Themen-Routen sind in der Karte mit dem Maßstab 1:60 000 in den Farben von rot bis orange markiert. Neuerdings auch entlang von Elbeseitenkanal und Mittellandkanal. Dafür sei endlich die Genehmigung von der Wasserschifffahrtsbehörde gekommen, so Pache und Landrat Dr. Andreas Ebel in der Pressekonferenz. Radfahren an den Kanälen sei von jeher erlaubt, aber man habe bislang nicht explizit darauf hinweisen dürfen.

Wie vorher auch schon sind unter anderem der Große Rundkurs sowie die überregionalen Fernwanderwege Aller-Radweg und Weser-Harz-Heide markiert. Auf der Rückseite informiert die Karte über Themenwege und touristische Ziele im Kreis Gifhorn. Darüber hinaus gibt es Ortskarten unter anderem von der Stadt Gifhorn, vom Stadtkern Wolfsburg sowie von Isenbüttel, Wittingen und Hankensbüttel.

Welche Wege saniert werden

Das touristische Radwegenetz umfasse inzwischen 565 Kilometer. Ebel wies einmal mehr darauf hin, dass der Landkreis die Wege nach und nach sanieren und die Beschilderung aufarbeiten werde. In diesem Jahr gehe er unter anderem die Pfostenwege zwischen Wilsche, Bokelberge und Müden, zwischen Gravenhorst und Isenbüttel sowie am Flahmweg bei Müden an.

Dass die Kreis-Wirtschaftsförderung um Dirk Spieß Zeit, Aufwand und Geld in das Projekt Radwanderkarte steckt, hat für Ebel einen guten Grund. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger – nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische – entdeckten das Fahrradfahren für sich. Nicht zuletzt dank des Pedelec-Booms. Viele von ihnen seien aber immer noch „old school“ genug, dass es eine auf Papier gedruckte und im Buchhandel für 5,90 Euro zu kaufende Karte rechtfertige, obwohl es die Themenwege auch als digitale Karten im Internet unter www.suedheide-gifhorn.de gebe.

Von Dirk Reitmeister