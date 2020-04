Derzeit herrscht die Ruhe vor dem Sturm

Gifhorn

Noch verzeichnen die Suchtberatungen und Selbsthilfegruppen im Landkreis Gifhorn durch die Corona-Pandemie keinen Ansturm von Betroffenen. Doch es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein. Erwartet werden zunehmend Probleme, je länger die Krise dauert.

„Es gibt vereinzelt Anfragen bei uns nach Beratungen. Aber man kann nicht sagen, dass es da derzeit Steigerungen gibt“, sagt Rebecca Pohlmann von der Awo-Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen auf AZ-Anfrage. Das gilt aber offenbar nur für den Bereich der Süchtigen, die noch keiner Selbsthilfegruppe angehören. „In den Gruppen selbst wird es langsam kritisch“, weiß sie. Denn die Mitglieder der Gruppen – es gibt sie im Landkreis unter anderem für Spiel-, Alkohol- und Sexsucht – können sich derzeit nicht treffen. „Das wird spannend, wann und wie die Gruppentreffen wieder möglich werden“, so Pohlmann.

Anzeige

Isolation ist ein großes Risiko

Auf sich gestellt sind aber weder die Gruppenleiter noch die Mitglieder. Derzeit würden die Gruppen zur aktuellen Situation abgefragt, außerdem gebe es wöchentliche Videochats mit den Gruppenleitern, um den Kontakt untereinander zu halten und Hilfe leisten zu können bei Bedarf. Aktuell werde das System Videochat auch nach Möglichkeit innerhalb der einzelnen Gruppen installiert, damit die Mitglieder dringend nötigen Kontakt zur Außenwelt haben – denn Isolation ist eines der großen Risiken für Süchtige, einen Rückfall zu erleiden. Persönliche Treffen dagegen mit den Mitarbeitenden der Kontaktstelle gestalten sich laut Pohlmann eher schwierig. „In absoluten Notfällen gibt es die unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln.“ Für Süchtige, die noch nicht einer der Gruppen angehören und eine erste Kontaktaufnahme wünschen, sei die Kontaktstelle aber zuverlässig per Telefon oder E-Mail erreichbar.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Beratung ist die eine Säule im Kampf gegen Süchte, Entgiftung und Therapie die andere. Und genau da sieht Thomas Schweigler von der Suchtberatung der Diakonie künftig Probleme. „Es fehlen jetzt schon Kapazitäten für Plätze zur Entgiftung und dann zur Therapie, weil Kliniken ihre Kapazitäten für Corona-Patienten freihalten. Und je länger die Corona-Krise andauert, desto mehr werden sich die Probleme verschärfen“, fasst er seine Bedenken zusammen. Nach der Beratung sei aber die Entgiftung der nächste Schritt und die Therapie schließlich die Grundlage dafür, die jeweilige Sucht in den Griff zu bekommen.

Schweigler erwartet, dass die Zahl der Anfragen für Beratungen in den kommenden Wochen steigen könnte. „Derzeit ist die Nachfrage hier in der Region noch nicht so stark, ich würde eher sagen, sogar rückläufig. Aber der Druck auf die Betroffenen wird größer werden, je länger Corona unseren Alltag einschränkt“, sagt er. Doch Beratungen am Telefon seien schwierig.

Von Thorsten Behrens