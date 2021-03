Suchtberatung Gifhorn: Corona forciert Suchtprobleme

Die Suchtberatungsstelle Gifhorn bietet Hilfe bei Suchtproblemen mit Alkohol und Medikamenten und illegalen Drogen, Abhängigkeit vom Glückspiel, Medienabhängigkeit.

Angebote: Vermittlung in stationäre und ambulante Therapie, ambulante Suchttherapie, ambulante Fortführung nach stationärer Entwöhnung, Hilfen beim eigenständigen Wohnen bei Suchtproblemen, Suchtpräventive Angebote und Schulungen, Unterstützung von Angehörigen, Kontakt zu Selbsthilfegruppen herstellen, betriebliche Suchtberatung, psychosoziale Begleitung in der Substitution, Klärung des Konsumverhaltens in der Motivationsgruppe.

Die Suchtberatungsaußenstelle der Diakonie Wolfsburg in der Bergstraße 35, Gifhorn, ist erreichbar unter Tel. (0 53 71) 5 71 75 sowie per Mail an suchtberatung-gifhorn@diakonie-wolfsburg.de.