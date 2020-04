Sonja (57) will sich nicht unterkriegen lassen

Trotz der Schwierigkeiten, die die Corona-Krise mit sich bringt, finden Süchtige im Landkreis Gifhorn weiter Hilfe – wenn auch eine Kontaktaufnahme derzeit zwingend per Telefon oder E-Mail vorgegeben ist.

Die Awo in Gifhorn bietet mit ihren Selbsthilfegruppen zahlreiche Anlaufstellen für die verschiedenen Suchtarten an. Eine Übersicht der einzelnen Gruppen inklusive Kontaktdaten gibt es im Internet unter www.selbsthilfe-gifhorn.de. Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist dienstags bis donnerstags von 8 bis 13.30 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr unter Tel. (0 53 71) 5 94 78 25 sowie jederzeit per E-Mail an selbsthilfekontaktstelle@awo-gf.de erreichbar.

Die Suchtberatung der Diakonie ist werktags in den Kernzeiten zwischen 9 und 15 Uhr unter Tel. (0 53 71) 5 71 75 erreichbar sowie jederzeit per E-Mail an suchtberatung-gifhorn@diakonie-wolfsburg.de.