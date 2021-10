Gifhorn

Unbürokratische, schnelle finanzielle Hilfe: Das versprach der Staat schon im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr 2020 den betroffenen Unternehmen. Dieses Versprechen hat allerdings bundesweit auch zu dreister Abzocke geführt. Im Landkreis Gifhorn gibt’s ebenfalls Fälle von dreister Abzocke. Inzwischen befassen sich Polizei und Justizbehörden mit den Betrügereien.

„Bei den Staatsanwaltschaften in Niedersachsen sind bisher 1645 solcher Verfahren eingegangen“, hat Christian Lauenstein, Sprecher des Justizministeriums Niedersachsen, Zahlen für das gesamte Land parat. „Dabei handelt es sich um Verfahren, die aufgrund der betrügerischen Inanspruchnahme von sogenannten ,Corona-Soforthilfen’ geführt werden beziehungsweise wurden“, so Lauenstein. Dabei stünden zu Unrecht kassierte „Niedersachsen-Landeskredite“ – Hilfsangebote auf Landes- und Bundesebene für Unternehmen aufgrund der Covid-19-Pandemie – im Mittelpunkt der Ermittlungen.

Schwarze Schafe kassieren ab

Gemessen an der Gesamtzahl der Fälle in ganz Niedersachsen bewege sich die „Corona-Abzocke“ im Kreisgebiet eher auf einem niedrigen Niveau, verweist Polizeisprecher Christoph Nowak darauf, dass sich die meisten Firmen und Betriebe korrekt verhalten hätten. Allerdings gibt’s auch im Kreisgebiet schwarze Schafe, die bei der schnellen Geldverteilung zu Unrecht mit am Start waren.

Subventionsbetrug mit Corona-Soforthilfen: Fälle dieser Art gab’s auch im Landkreis Gifhorn. Sie beschäftigen jetzt Polizei und Justizbehörden. Quelle: Robert Michael/dpa

„Unser zuständiges Fachkommissariat befasst sich aktuell mit zehn Fällen von Subventionsbetrug“, bestätigt Nowak. Alle dieser mutmaßlichen Straftaten hätten sich gleich zu Beginn der Pandemie ereignet – also im Frühjahr 2020. „Dabei geht es um Schadenssummen in der Größenordnung von 6000 bis 15 000 Euro“, so Nowak. Bei den Ermittlungen arbeite die Gifhorner Kripo eng mit der Hildesheimer Staatsanwaltschaft zusammen. Diese ist nach Abschluss der Verfahren auch für die Anklage zuständig.

Den Staat und die Gesellschaft ausgenutzt

Staat und somit auch die Gesellschaft ausgenutzt, um sich mit Corona-Hilfen zu Unrecht die eigenen Taschen zu füllen: Die Abzockerinnen und Abzocker aus dem Landkreis Gifhorn müssen bei einer Verurteilung kräftig zahlen – und unter Umständen sogar ins Gefängnis. „Der Rahmen bei den Freiheitsstrafen bewegt sich zwischen sechs Monaten und zehn Jahren – je nach Schwere der Tat“, so Nowak.

„Einige Fälle in unserem Zuständigkeitsbereich sind inzwischen gegen Auflagen oder per Strafbefehl abgeschlossen worden“, erklärt Erste Staatsanwältin Christina Wotschke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hildesheim. Zur Gesamtzahl der Taten, die die Hildesheimer Staatsanwaltschaft aktuell beschäftigen, machte Wotschke keine Angaben.

Von Uwe Stadtlich