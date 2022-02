Sturmtief Zeynep hat sich ausgetobt: Im Kreis Gifhorn kehrt erstmal Ruhe ein

Landkreis Gifhorn

Das Schlimmste scheint überstanden zu sein: Es ist noch windig im Landkreis Gifhorn, vereinzelt gibt es auch noch heftige Böen, aber Sturmtief Zeynep ist Richtung Osten abgezogen. Nicht, ohne zahlreiche Spuren zu hinterlassen.

Noch sind die Monteure der LSW unterwegs, um die diversen Stromausfälle überall im Landkreis zu beheben und dafür zu sorgen, dass in allen Haushalten wieder Licht angeht und die elektrischen Geräte von der Kaffeemaschine über den Herd bis zum Fernsehgerät nutzbar sind. Noch ist die Straßenmeisterei damit beschäftigt, Straßen zu reinigen und wieder für den Verkehr frei zu geben, auf die in der vergangenen Nacht an zahlreichen Stellen Bäume gestürzt sind. Und mancher muss sich noch von dem Schreck erholen, dass ein Baum unmittelbar vor seinem Auto heruntergekracht kam oder größere Gegenstände durch den Garten gewirbelt wurden. Die Aufräumarbeiten – nicht zuletzt in den Wäldern im Landkreis – werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Feuerwehren absolvieren mehr als 220 Einsätze

Die rund 4 400 Einsatzkräfte in den Freiwilligen Feuerwehren sämtlicher Orte im Landkreis können erstmal durchatmen. Seit Freitagabend waren sie nahezu ohne Pause unterwegs, haben sich die Nacht im Einsatz für die Bevölkerung um die Ohren gehauen und vermutlich mehr als einmal dabei auch ihr Leben riskiert – während die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert wurden, zuhause zu bleiben, mussten die Einsatzkräfte dann nach draußen, als Zeynep am schlimmsten tobte. Mehr als 220 Einsätze haben sie unermüdlich abgearbeitet.

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Während für Sonntag vom Deutschen Wetterdienst kräftiger Regen angekündigt wird, könnte es im Tagesverlauf dann auch wieder stürmisch werden, in der Nacht zum Montag sind demnach erneut kurzzeitig schwere Sturmböen wahrscheinlich, und auch für Montag ist erneut Sturm angesagt. Das heißt: Wälder sollten vorerst nicht betreten werden, denn durch Ylenia und Zeynep gelockerte Wurzeln und Äste können dann nachgeben.

Von Christina Rudert