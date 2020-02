Sturmeinsatz: Dreijähriger will Kleinkind aus Gifhorner Schlosssee retten

Gifhorn

Der erste Sturmeinsatz in Gifhorn brachte am Sonntagvormittag auch gleich einen kleinen – wenn auch waghalsigen – Helden hervor. Ein Kleinkind rollte in seinem Kinderwagen in den Gifhorner Schlosssee. Der dreijährige Bruder sprang hinterher und wollte sein Geschwisterlein retten.

Sturmböen mit mehr als Tempo 100 – so warnte der Wetterdienst vor dem Wochenende mit Sturmtief Sabine. Eine dieser Böen schnappte sich am Sonntag um kurz nach 10 Uhr einen Kinderwagen, in dem ein anderthalb Jahre altes Kleinkind angeschnallt war, und rollte das Gefährt in den Schlosssee.

Feuerwehr muss nicht mehr eingreifen

Das dreijährige Brüderchen sei sofort hinterhergesprungen, um das Geschwisterlein zu retten. Und auch die 26-jährige Mutter sprang hinterher, holte die beiden Kinder aus dem Wasser. Verletzt wurde dabei niemand.

Allerdings wurden die Beteiligten vom Rettungsdienst vor Ort durchgecheckt und aufgewärmt. Die Feuerwehr Gifhorn, die mit 20 Kräften und 2 Schlauchbooten unter der Leitung von Michael Suhr am Schlosssee eintraf, kam nicht mehr zum Einsatz. Suhr: „Aber wir sind auf den Sturm vorbereitet. Hier ist alles hochgefahren, der Einsatzstab ist gebildet“, meldete er auf AZ-Anfrage gegen 10.30 Uhr am Sonntag.

Von Thorsten Behrens