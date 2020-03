Wie gefährlich ist ein Spaziergang im Wald nach den Stürmen?

Gifhorn

Gifhorns Förster geben Entwarnung, was das Betreten der Wälder nach den jüngsten Stürmen angeht. Es bestehe keine akute Gefahr, dass Spaziergängern auf den Wegen Äste oder ganze Bäume auf den Kopf fallen könnten. Das könnte sich unter Umständen allerdings ändern.

„Generell hat Sabine keine großen Schäden angerichtet“, zieht Eckard Klasen vom Forstamt Südostheide in Gifhorn Bilanz. Im Südosten des Landkreises an der Grenze zum Kreis Helmstedt habe es einige Schäden gegeben. „Da haben wir im Privatwald 102 000 Festmeter am Boden liegen.“

Die Waldwege sind sicher

„Normalerweise braucht man den Wald nicht zu sperren“, sagt auch Ernst-Christian Schölkmann, der unter anderem die Wälder rund um die Stadt Gifhorn betreut. Die überschaubaren Schäden durch die jüngsten Stürme seien entfernt. „Die Wege sind relativ sicher.“ Relativ deshalb, weil im Wald immer gewisse Gefahren herrschten. Aber die Durchforstungen entlang von Straßen und Wegen in den vergangenen Jahren habe sich nun bewährt. Dort brächten die Stürme inzwischen weniger Holz zu Fall.

Wie wird das Wetter?

Auch für die erste Märzwoche kündigen die Meteorologen schon wieder Wind an. Das könnte die Gefahren im Wald etwas ansteigen lassen – was auch mit dem vielen Regen zu tun hat. Als Sabine wütete, seien die Böden noch trocken gewesen und hätten die Wurzeln sicher gehalten, sagt Klasen. „Anfang Februar war es in 60 Zentimetern Tiefe noch trocken.“ Durch den Regen der vergangenen Wochen sei die Feuchtigkeit wohl auf ein Meter Tiefe gegangen, meint Klasen.

Vor- und Nachteile des Regens für den Wald

Das ist für die Förster erstmal sogar gut. Denn die Bäume haben nach zwei zu trockenen Jahren das Wasser dringend nötig. „Wir brauchen auch weiterhin Wasser – nur gleichmäßig verteilt.“ Der nasse Boden habe aber zur Folge, dass die Bäume weniger stabil stünden. Das Risiko von Windwürfen nehme somit zu. Das war im nassen Jahr 2017 ein großes Problem. Da waren viele Bäume nicht abgeknickt, sondern entwurzelt worden.

Schölkmann rät deshalb dringend dazu, spätestens am Windstärke acht den Wald zu meiden. Auch weil dann in den Kronen hängende Tot- oder Altholzäste zu Boden fallen könnten.

Von Dirk Reitmeister