Sturm Ylenia im Kreis Gifhorn: Die Lage am Donnerstagmorgen

Landkreis Gifhorn

Der Unterricht fällt an sämtlichen Schulen im Landkreis Gifhorn aus, der Zugverkehr ist bis auf Weiteres komplett eingestellt. Weder Deutsche Bahn noch Erixx oder Enno sind unterwegs. In der Nacht zu Donnerstag hat Sturmtief Ylenia die Feuerwehren im Landkreis Gifhorn stark gefordert, seit 1.30 Uhr mussten sie mehr als 30 Einsätze abarbeiten – und ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Es war genau 1.36 Uhr, als die Wesendorfer Feuerwehr zum ersten Mal alarmiert wurde. Gemeindebrandmeister Torsten Winter berichtet: „Wieder war in Wesendorf Stromausfall, die Einsatzkräfte mussten sich im Dunkeln bei Handylicht umziehen und die Rolltore langwierig über einen Notöffnungsmechanismus hochkurbeln. Das kostete Zeit und Nerven.“ Auf der Wittinger Straße lag ein Baum, ein weiterer auf der B 4 in Höhe der Gaststätte Zum Pilz. Dort war eine Kiefer auf eine Hochspannungsleitung gekippt und hatte diese bis zum Boden herunter gezogen. Winter teilt mit, dass die LSW mit zwei Mitarbeitern vor Ort war und den Baum entfernte. „Dieser Sturmschaden war auch die Ursache für den Stromausfall in Teilen der Ortslage Wesendorf.“ Zu den insgesamt 15 Einsätzen bis zum frühen Morgen gehörten noch ein umgestürzter Baum auf der Hauptstraße Wahrenholz in Höhe der Kirche und ein umgestürzter Baum in Höhe Segelflugplatz Ummern.

Zur Galerie Mitten in der Nacht ging es richtig los – und seitdem sind auch die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Gifhorn im Dauereinsatz. Ein paar Fotos davon.

Tobias Nadjib, Leiter der Pressestelle der Kreisfeuerwehr, hatte bis zum frühen Morgen mehr als 30 Einsätze gezählt. „Aktuell kommt es an mehreren Stellen durch umgefallene Bäume zu blockierten Straßen. Dabei soll bitte auf Einsatzkräfte und die Fahrzeuge der Feuerwehren Rücksicht genommen werden.“

In Wedelheine stürzte ein Baum auf zwei Autos

Auf Straßen gekippte Bäume gab es unter anderem bei Adenbüttel, zwischen Benitz und Wiswedel und in Brechtorf, in Wedelheine stürzte ein Baum auf zwei geparkte Autos.

In Bokensdorf waren die Einsatzkräfte um 4.35 und um 5.12 Uhr schon wieder gefragt: Sie informierten auf ihrer Facebook-Seite, dass sie nach dem ersten Einsatz gerade wieder zurück im Feuerwehrhaus waren, als Passanten sie informierten, dass weitere Bäume umgekippt waren – zeitgleich bestätigten Sirene und Pieper den Alarm, jeweils ein Fahrzeug fuhr zu den beiden Einsatzstellen.

Das kommt auf uns zu

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnt offiziell vor Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 120 Stundenkilometern in exponierten Lagen sowie in Schauernähe. Wetterdienste rechnen im Voraus mit erheblichen Schäden, an der Küste mit einer starken Sturmflut. Die Menschen werden aufgefordert, im Freien Aufmerksamkeit walten zu lassen, um nicht von herabfallenden Ästen, Dachziegeln oder anderen herumfliegenden Gegenständen getroffen zu werden – oder besser gleich drinnen zu bleiben.

Gifhorner Wetterexperte: „Fenster und Türen geschlossen halten“

„Fenster und Türen geschlossen halten“, rät auch Ben Weber, der Gifhorner ist Wetterexperte aus Leidenschaft und teilt seit Jahren als „Wetter-Ben“ mit den Lesern der Aller-Zeitung regelmäßig regionale Vorhersagen. Bei solch starken Böen, wie sie erwartet werden, könne ein offenes Fenster für plötzlichen Überdruck im Haus sorgen, der andere Scheiben bersten lassen könne. Besondere Gefahr gehe von Bäumen aus, deshalb: „Besser nicht in den Wald gehen.“

Für das ungemütliche Wetter sorge ein Tiefdruckkomplex über der Nordsee. Das sorge mit Sicherheit für einen ersten starken Sturm in der Nacht zu Donnerstag, an dessen Front es Orkanböen geben werde. Ob in der Nacht zu Samstag wie von einigen Experten erwartet ein zweiter Sturm kommen wird, „ist noch relativ unklar“ und hänge davon ab, in welche Richtung der erste weiter ziehen wird. Falls ein zweiter kommt, würde er „tendenziell eher nördlich auftreten“.

Bisher wenige Stürme in diesem Winter

Für den Meteorologen Ben Weber ist der kommende Sturm natürlich „ein Highlight. Ich bin gespannt, ob er wirklich zwölf Beaufort erreicht“. Insbesondere auch, weil es in diesem Winter bislang nur wenige und erst recht keine stärkeren Stürme gegeben habe. Einen Trend davon abzuleiten, sei nicht möglich.

DRK-Bereitschaft ist vorbereitet

„Wir können uns nicht noch mehr vorbereiten. Es steht alles einsatzbereit da“, sagt Horst Kraemer, Leiter der DRK-Bereitschaft, mit Blick auf die Wettervorhersage. Zehn Fahrzeuge und 150 Kräfte stünden zur Verfügung, davon 70 mit Meldern für eine direkte Alarmierung. Einen grundsätzlich möglichen, behördlichen Voralarm gebe es anlässlich des Sturms nicht. Zum Einsatz komme die Bereitschaft ohnehin meist nur bei Evakuierungen oder Schadenslagen mit vielen Verletzten: „Ansonsten sind die hauptamtlichen Rettungskräfte gefordert.“

Schäden erwartet: Die Feuerwehr rechnet mit erhöhtem Einsatzaufkommen. Quelle: Christian Elsner Archiv

„Sonderplan Unwetter“ könnte greifen

Kreisbrandmeister Thomas Krok verweist auf den so genannten „Sonderplan Unwetter“: Am Mittwochmittag haben sich Rettungsleitstelle, Feuerwehrführung und Landkreisverwaltung bereits abgestimmt, diesen in Kraft zu setzen, sobald die Lage sich hinsichtlich des Einsatzaufkommens zuspitze. Unter anderem würden dann die Gebietseinheiten als Ansprechpartner fungieren, um die Leitstelle zu entlasten und die Umsetzung der Hilfeleistungen zu beschleunigen. Krok ist zuversichtlich: „Wir sind bisher mit jeder Lage klar gekommen.“

Einschränkungen im Bahnverkehr

Aufgrund der Unwetterwarnung ist voraussichtlich bis Samstag mit Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen bei Enno und Erixx sowie der Deutschen Bahn zu rechnen. Am Donnerstagmorgen meldeten Enno und Erixx, dass der Zugverkehr komplett eingestellt wurde und auch kein Busersatzverkehr unterwegs ist.

Von Jörg Rohlfs und Christina Rudert