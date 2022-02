Landkreis Gifhorn

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es erneut zu sturmbedingten Einsätzen für die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Gifhorn. Sturmtief Antonia hat dabei laut Mitteilung der Kreisfeuerwehr-Pressestelle aber deutlich weniger Schäden angerichtet als die beiden vorherigen Unwetter Ylenia und Zeynep.

Seit 1.50 Uhr waren die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren zu acht Einsatzstellen im Kreisgebiet ausgerückt. In Radenbeck, Hagen, Wilsche, Wesendorf, Wahrenholz, Boitzenhagen, Ettenbüttel und Kästorf mussten wieder umgestürzte Bäume von Fahrbahnen geräumt werden. Dabei mussten zeitweise die B 4 und die L 288 zwischen Boitzenhagen und Ehra gesperrt werden. Um 7 Uhr war noch die B 188 zwischen Osloß und Weyhausen auf Grund laufender Arbeiten wegen umgefallener Bäume gesperrt.

Auch bei Antonia keine Personenschäden

„Drei Unwetterlagen in Folge sind schon eine besondere Einsatzlast für die Freiwilligen Feuerwehren im gesamten Kreisgebiet“, sagt Tobias Nadjib. Leiter der Pressestelle. Dennoch konnten auch in dieser Nacht wieder alle Einsätze umgehend abgearbeitet werden. Und: Es waren wieder keine Personenschäden zu verzeichnen.

Dass die Hilfe der ehrenamtlichen Rettungskräfte bei den Menschen im Landkreis Gifhorn ankommt, zeigten die Reaktionen in den Sozialen Medien, so Nadjib Die Feuerwehren im Kreisgebiet erlebten demnach einen großen Zuspruch und Anerkennung für ihre Dienste. „Die Menschen erleben wie zuverlässig und professionell die Freiwilligen Feuerwehren immer dort sind, wo sie gebraucht werden. Und vielen ist bewusst, dass die Einsatzkräfte nach diesen anstrengenden Tagen am Montag wieder an ihren Regelarbeitsstellen antreten“, so Nadjib.

Menschen im Kreis müssen weiter aufpassen

In den Morgenstunden kamen immer noch einzelne Einsätze hinzu. Obwohl die Sturmlast nachlasse, sei es nicht auszuschließen, dass weitere Bäume der Belastung nachgeben. Viele Bäume seien sehr geschwächt und daher könne es unvermittelt zu umstürzenden Bäumen oder herabfallenden Ästen kommen. „Die Feuerwehren bitten daher alle Bürgerinnen und Bürger beim Start in die Woche um besondere Vorsicht“, sagt Nadjib.

Bahnverkehr: Enno und Erixx fahren nicht

Auch der Zugverkehr im Kreis Gifhorn bleibt vorerst eingestellt. Enno und Erixx teilten am Montagmorgen mit, dass ein sicherer Bahnverkehr aufgrund starker Böen nicht möglich sei. Die Strecken bleiben deshalb voraussichtlich bis Montagnachmittag gesperrt. Ein Busnotverkehr ist eingerichtet, die Kapazitäten sind aber eingeschränkt und es kann zu deutlich längeren Fahrtzeiten kommen.

Von der AZ-Redaktion