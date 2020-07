Gifhorn

Streik beim Eisenbahn-Unternehmen Erixx: Auch Verbindungen zwischen Braunschweig, Gifhorn und Uelzen waren am Freitagmorgen davon betroffen. Viele Pendler haben sich offenbar rechtzeitig darauf eingestellt. Im gesamten Erixx-Gebiet sind dem Unternehmen zufolge 30 Verbindungen ausgefallen, die Hälfte aller Züge.

Um 9.39 Uhr ist am Bahnhof Gifhorn Stadt alles wie immer. Die Laufbandanzeige am Bahnsteig kündigt den Erixx nach Uelzen an. Ein Pärchen sitzt auf der Bank, die Rollkoffer vor sich abgestellt, und wartet gespannt. „Als wir los sind, haben wir davon erfahren“, sagt die Frau, die mit ihrem Begleiter nach Hamburg will. „Wir sind guter Dinge“, sagt sie, da fährt auch schon der Zug nach Uelzen ein.

Anzeige

Eine gute halbe Stunde später verkündet das Laufband lapidar, dass der Zug nach Braunschweig ausfällt. Man bitte um Entschuldigung. Kein Hinweis auf einen Schienenersatzverkehr, den es laut Agenturmeldung auch nur für die Verbindung von Hildesheim in den Harz gibt. Ein Mann und eine junge Frau wandern ratlos von der Infotafel mit den Fahrplänen der Bahn zu den Bussteigen und zurück. Theresa Seligmann aus Braunschweig ist besser informiert. Ihre App hatte am frühen Morgen Alarm geschlagen, so dass sie mit einer Kollegin zur Arbeit nach Gifhorn fuhr. Jetzt hat sie sich am Smartphone eine Alternative für die Rückfahrt recherchiert. „Ich nehme den Bus. Das dauert eine Stunde und 20 Minuten.“ Macht aber nichts, sie hat keinen Termindruck. „Ich bin ganz entspannt.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das Unternehmen selbst kündigte den Streik am Vorabend in einer Pressemitteilung für den Zeitraum von 3 bis 10 Uhr an. „Ein ausgehandelter Verhandlungskompromiss zwischen Erixx und der GDL wurde vor einigen Tagen überraschend wieder in Frage gestellt. Immerhin liegt trotz der Corona-Krise ein Paket mit einem Volumen von gut neun Prozent für eine Laufzeit von 14 Monaten auf dem Tisch“, so ein Erixx-Sprecher.

Das sagt die Gewerkschaft

Claus Weselsky, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Lokomotivführer ( GDL), sieht das anders. „Die kürzlich von der Geschäftsführung in einem Mitarbeiterbrief aufgeführte Entgeltverbesserung ist pure Augenwischerei. Damit wird lediglich verhindert, dass die Einkommensschere noch weiter auseinandergeht – und das bedeutet nichts anderes als Stillstand auf niedrigem Niveau.“ Laut Weselsky droht im Bereich der Ruhezeiten eine Verschlechterung. Die GDL verlange ja kein Erreichen des Marktniveaus schon morgen, aber einen Stufenplan, der sicher stelle, dass die Erixx-Beschäftigten keine Eisenbahner zweiter Klasse mehr seien, und innerhalb der nächsten beiden Jahre die 38-Stunden-Woche komme.

Laut Erixx steht der nächste Verhandlungstermin am Mittwoch, 8. Juli, bevor.

Von Dirk Reitmeister