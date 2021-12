Landkreis Gifhorn

Im Gifhorner Stadtgebiet steht ein Großprojekt an, das auch ziemlich viele Pendler und Menschen aus umliegenden Ortsteilen betrifft – die Sanierung der Wolfsburger Straße auf einer Länge von 2,1 Kilometern. Starten soll das 1,5 Millionen Euro teure Vorhaben voraussichtlich im Sommer. Während der Asphaltierung steht sogar eine Vollsperrung an.

Arbeiten können ein drei Viertel Jahr dauern

Auch die Barrierefreiheit der Haltestellen und Verbesserungen für Radfahrer sollen mit erledigt werden. Ein üppiges Programm: Insgesamt könnten die Arbeiten an der Wolfsburger Straße rund ein drei Viertel Jahr dauern. Für die mehr als 16 000 Fahrer der Autos und Lastkraftwagen, die täglich über die Wolfsburger Straße rollen, steht also ein Stresstest an.

B 188 bei Osloß: Sanierung soll im Februar starten

Die viel befahrene Pendlerstrecke B 188 bei Osloß steht 2022 ebenfalls im Fokus. Vermutlich ab Februar beginnt die Straßenbaubehörde Wolfenbüttel hier die Sanierung. Die Baustrecke wird in zwei Bauabschnitte unterteilt: Der erste Bauabschnitt geht vom östlichen Ortseingang bis zur Ortsmitte. Im Zuge der Arbeiten im ersten Bauabschnitt erfolgt zeitgleich die Herstellung einer Linksabbiegespur und Querungshilfe in das neue südliche Baugebiet „Vor dem Hagen“ sowie die Herstellung einer Druckwasserleitung. Der zweite Bauabschnitt geht von der Ortsmitte bis zum westlichen Ortsausgang. Hier erfolgt ebenfalls ein grundhafter Ausbau der Fahrbahn. Zusätzlich wird am westlichen Ortsausgang eine neue Querungshilfe gebaut.

Auch die freie Strecke zwischen Osloß und Dannenbüttel wird saniert

Zusätzlich zum zweiten Bauabschnitt werden zudem die freie Strecke zwischen Osloß und Dannenbüttel sowie der parallel dazu verlaufende Radweg saniert. Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Osloß sowie auf der freien Strecke zwischen Osloß und Dannenbüttel erfolgen jeweils unter Vollsperrung.

Das Ende der Sanierung ist für September 2022 geplant. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 2,66 Millionen Euro, von denen der Bund den größten Anteil (rund 1,9 Millionen Euro) übernimmt. Die Gemeinde Osloß trägt rund 545 000 Euro, die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) übernehmen rund 215 000 Euro.

An der Tangente stehen mehrere Bauvorhaben an

An der Tangente stehen gleich mehrere große Bauvorhaben an: Radweg-Erneuerung, Kreisel an Dannenbütteler Weg und Wolfsburger Straße, Ampel am II. Koppelweg, Zufahrt fürs Baugebiet am III. Koppelweg mit Anbindung des Radverkehrs entlang des Calberlaher Damms, zusätzliche Ausfahrt am Isenbütteler Gewerbegebiet inklusive dritter Fahrspur bis zum Elbe-Seitenkanal sowie Umbau und neue Ampel an der Tankumsee-Kreuzung: Elf Millionen Euro wollen der Landkreis und seine Partner Stadt Gifhorn und Gemeinde Isenbüttel in den kommenden zwei Jahren dafür verbauen. Ein genauer Zeitplan ist noch nicht veröffentlicht.

B 244 in Rühen: Nun kommt wieder die Vollsperrung

Seit Oktober läuft die Sanierung der B 244 in Rühen. Zuletzt war die Ortsdurchfahrt frei gegeben. Das ändert sich nun wieder. Voraussichtlich ab 11. Januar 2022, wenn es die Witterung zulässt, werden die Arbeiten im ersten Bauabschnitt wieder aufgenommen und die Vollsperrung aktiviert.

Die Umleitung für den Verkehr aus Richtung Wolfsburg kommend in Richtung Wittingen erfolgt über die L 291 nach Tiddische, die K 99 nach Bergfeld und nach Parsau zurück auf die B 244 nach Wittingen. Aus Wittingen kommend erfolgt die Umleitung gegenläufig.

Diese Umleitungsstrecken gelten dann

Verkehr aus Grafhorst kommend kann über die K 32 nach Parsau zurück auf die B 244 fahren. Aus Wittingen kommend ist diese Umleitung für Schwerlastverkehr gesperrt. Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt Rühen werden auf vier Bauabschnitte aufgeteilt und umfassen neben der Straßensanierung auch Kanalarbeiten und die Erneuerung der Gehweganlage inklusive der Bushaltestellen.

Die gesamten Bauarbeiten werden voraussichtlich bis September 2022 andauern. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 2,49 Millionen Euro, von denen die Gemeinde Rühen rund 780.000 Euro, der Wasserverband Vorsfelde rund 135.000 Euro, das Land Niedersachsen rund 332.000 Euro und die Bundesrepublik Deutschland etwa 1,24 Millionen Euro tragen.

Von Andrea Posselt