Gifhorn

Die dunklen Seiten der Gifhorner Stadtgeschichte – die Zeit des Nationalsozialismus – zeigen sich auch bei einigen Straßennamen. Darüber gab es seit einiger Zeit hitzige Diskussionen. Müssen einige Straßen umbenannt werden, weil sie damit Personen hervorheben, die in irgendeiner Form das Nazi-Regime unterstützten oder davon profitierten? Die Verwaltung macht nun in einer Vorlage an die Politik einen Vorschlag. Sie möchte keine Straßen umbenennen, dafür aber sehr umfassend das Thema – bis hin zu Schulprojekten – in der Öffentlichkeit dargestellt sehen. Der Sozialausschuss wird darüber am 8. September erstmalig debattieren.

Erst seit 2013 sind die Biografien der Geehrten ein Thema

Wie die Verwaltung zu dem Vorschlag kommt, begründet sie in der Beschlussvorlage sehr ausführlich. Mit der Ehrung einer Person durch Verleihung eines Straßennamens würdige man eine besondere Leistung in einem bestimmten Lebensabschnitt, nicht jedoch die Summe aller Leistungen im ganzen Leben. Von den 630 Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Gifhorn inklusive der Ortsteile sind 128 Straßen, Wege und Plätze nach 123 Personen benannt. Nach dem momentanen Erkenntnisstand weisen 16 Personen in unterschiedlichem Maße Beziehungen zum NS-Regime auf. Das sei früher nicht geprüft worden. „Grundlage für die Ehrung waren bisher Vorschläge von Mitgliedern des Rates oder der Ortsräte, um die Personen für Verdienste in der Zeit vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg zu ehren. Die Zeit des Nationalsozialismus blieb dabei in jedem Fall ausgespart und unberücksichtigt. So konnte es geschehen, dass unter den Personen, die nach 1945 von der Stadt Gifhorn mit einem Straßennamen geehrt wurden, auch Täter, Mittäter und Profiteure des Nationalsozialismus sind. Erst seit 2013 sind die Biografien von Personen, die hier geehrt wurden, ein Thema in Gifhorn.“

Namen nicht einfach „ausradieren“

Der Gifhorner Historiker Prof. Dr. Manfred Grieger hat im Auftrag der Stadt Gifhorn in den Jahren 2017 bis 2019 eine fachwissenschaftliche Erforschung der Biografien von Personen durchgeführt, die während der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 gelebt haben und nach denen in Gifhorn Straßen, Wege und Plätze benannt worden sind. Nun ist es für die Stadt an der Zeit, einen Beschluss zu fassen, wie damit umzugehen ist, und generell ein Verfahren zur Benennung von Straßennamen festzulegen. Die Verwaltung vertritt die Ansicht, „die ständige Arbeit des Erinnern und Mahnens ist wichtiger als die Umbenennung einer Straße“. Und: „Die Umbenennung einer Straße birgt die Gefahr in sich, dass die Taten der Person, nach der die Straße benannt ist, als aus der Geschichte ,ausradiert’ betrachtet werden.“

Bei der Beibehaltung der Straßennamen will es die Verwaltung nicht belassen. Die Biografien aller Personen, nach denen in Gifhorn Straßen benannt wurden, sollen weiter erforscht werden. Über die Hintergründe aller Gifhorner Straßennamen soll ein Buch erarbeitet werden. An den Straßen wird es künftig kleine Erläuterungen sowie QR-Codes für weitere Infos geben. Neben Vorträgen soll es auch Projekte zu dem Thema an Schulen geben.

Von Andrea Posselt