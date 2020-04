Erst jetzt kann 94-Jähriger wieder ruhig schlafen

Gifhorn

Mit der historischen Sitzung des Rats der Stadt Gifhorn in der Stadthalle haben Irmgard und Wilhelm Bürsing endlich Gewissheit: Die Rentner müssen keine Straßenausbaubeiträge mehr bezahlen, wenn die Stadt demnächst den Fuhrenkamp ausbauen wird. Der nun abgeschafften Regelung zufolge hätte der 94-jährige Rentner ansonsten 16 000 Euro berappen müssen. Das hatte dem Anwohner schlaflose Nächte bereitet.

Der Donnerstag, 16. April 2020, ist auch für Wilhelm Bürsing ein denkwürdiger Tag. Er würde gern selbst dabei sein im Großen Saal der Stadthalle, wenn in wenigen Stunden die endgültige Entscheidung fällt, sagt er am Mittag im Gespräch mit der AZ. Doch aus gesundheitlichen Gründen bleibt der 94-Jährige, der zur Covid19-Risikogruppe zählt, lieber zuhause. „Ich bedauere es sehr, dass ich nicht dabei bin.“ Aber das Risiko einer Ansteckung wolle er trotz Mundschutzes nicht eingehen.

Ausbau des Fuhrenkampes in Gifhorn: Anwohner wie der 94-jährige Wilhelm Bürsing müssen dafür keine Beiträge mehr bezahlen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

In den zurück liegenden Monaten war Bürsing immer wieder auch ganz vorn mit dabei, wenn die Anliegerinitiative um Holger Haufe und Nicole Müller in der Innenstadt für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge demonstriert hat. Wie soll er in seinem Alter bei der Bank noch einen Kredit bekommen, um die 16 000 Euro Beitrag aufzubringen? Seine Kinder wollte er damit auch nicht belasten. Und ausziehen kommt auch nicht in Frage, dann eher auf den Friedhof, wie er es einem Fernsehteam des NDR gestanden hat. „Das wäre für mich, als würde jemand mit Pfeil und Bogen auf mich schießen“, sagt er der AZ, wie er das System der Anliegerbeiträge empfindet.

„Die Stadt steht auch unter Druck.“

„Ich beschäftige mich schon damit, in dem Alter kann man es nicht einfach so über die Schulter werfen“, sagt Bürsing über die Grübeleien und schlaflosen Nächte der letzten Zeit. Daran hat auch die Kehrtwende der Mehrheit aus CDU und Grünen in einer Presseerklärung Ende Januar noch nichts geändert. Das große Medieninteresse an der Angelegenheit habe da viel bewirkt, sagt Bürsing, aber: „So lange es nicht beschlossen ist, habe ich keine Ruhe.“

Denn gerade die Corona-Krise bringt dem Fuhrenkamp-Anwohner neue Unruhe, was den Willen der Stadtoberen angeht. „Die Stadt steht auch unter Druck.“ Würden sie wohl auch trotz der neuen unvorhergesehenen finanziellen Belastungen die Straßenausbaubeiträge nun doch beibehalten? „Ich hoffe und wünsche, dass die Stadt zu ihrem Wort steht.“

Von Dirk Reitmeister