Straßenausbaubeiträge: Keine Entscheidung in Sicht

Gifhorn

Eine Entscheidung über die Zukunft der Straßenausbaubeiträge in Gifhorn wird wohl auch im Januar nicht fallen. Der Bauausschuss beriet am Dienstagabend unter Beteiligung ungewohnt vieler Besucher das Thema, fällte aber noch keine Beschlussempfehlung für den Ende Januar tagenden Rat. Es gibt noch weiteren Gesprächsbedarf. Eine Entscheidung, die Forderungen von Anwohnern zumindest auf eine Vertagung entgegen kommt.

Die Stadt hatte wohlweislich die Sitzung nicht wie gewöhnlich in den Sitzungsraum, sondern gleich in den Ratssaal gelegt. Der Platz darin ist auch dringend nötig, denn rund 50 Gifhorner – darunter viele von Straßenausbaubeiträgen betroffenen Anwohner – wollen live dabei sein. Und viele nutzen die Gelegenheit, der Politik mal die Meinung zu sagen.

„Stehe vorm dritten Herzinfarkt“

So wie der Feldstraßen-Anwohner, der knapp 7000 Euro Vorauszahlung leisten soll – mit Fälligkeit innerhalb von vier Wochen unter Androhung von Zwangsvollstreckung. „Da fühlt man sich als Bürger geohrfeigt. Handhaben Sie so etwas anders. Da ist schaurig, ich stehe vor dem dritten Herzinfarkt.“

„Die Leute haben Existenzangst“

Auch ein Poststraßen-Anwohner sieht sich in seiner Existenz gefährdet. „Die Zukunft gehört meinen Kindern und nicht einem Straßenbelag“, sagt der Familienvater, wie er sein Geld gern ausgeben würde. Sein Nachbar wirft der Stadt vor, nicht genug in die Instandhaltung zu stecken: „Ich mache 30 Jahre lang gar nichts und dann eine Luxussanierung?“ Als Erste Stadträtin Kerstin Meyer darum bittet, keine Schärfe in die Diskussion zu bringen, sagt ein weiterer Gifhorner: „Die Schärfe kommt daher, dass die Leute hier Existenzangst haben.“

Folgen der Beitrags-Abschaffung

Viele Bürger fordern in der fast 30-minütigen Einwohnerfragestunde die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Das sieht ein Anlieger des Windmühlenbergs kritisch. Er habe 20 000 Euro für dessen Ausbau aufbringen müssen und will nicht doppelt zahlen, wenn die Grundsteuer als Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge erhöht wird.

CDU /Grüne-Mehrheit will Beiträge behalten

Dass die Mehrheit aus CDU und Grünen an den Straßenausbaubeiträgen festhalten will, macht Dirk Reuß ( CDU) in der politischen Beratung deutlich. „Irgendwo muss das Geld herkommen.“ Doch auch er ist für eine Vertagung einer Entscheidung, „um eine möglichst verträgliche Lösung zu finden“.

Vorschlag der ULG: Sparen...

Jürgen Völke (ULG) macht dagegen keinen Hehl daraus, die Straßenausbaubeiträge abschaffen zu wollen. Die Stadt müsste nur etwa einen Prozent ihres jährlichen Haushaltsvolumens einsparen, um die Finanzierung auszugleichen. Das gibt Applaus aus den Zuschauerreihen.

... und Straßenausbau in GmbH-Regie überführen

Eine weitere Idee Völkes findet auch bei Holger Haufe, dem Sprecher der Anliegerinitiative Gifhorn gegen Straßenausbaubeiträge, ein offenes Ohr: Der Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb könnte – da eine Straßensanierung in der Regel im Zuge einer Kanalsanierung mit erledigt werde – dafür gleich als GmbH die Regie übernehmen. Vorbild ist die Schulsanierungs-Gesellschaft des Landkreises. Haufe: „Das werden wir durchdiskutieren.“

Von Dirk Reitmeister