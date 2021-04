Gifhorn

Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr gibt’s nicht: Die Kriminalstatistik 2020 belegt erneut, dass sich im Kreisvergleich nach wie vor die meisten Straftaten in Gifhorn und den dazugehörigen Ortsteilen ereignen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, Opfer eines Verbrechens zu werden. Grundsätzlich zählt der Kreis Gifhorn jedoch zu den sichersten Regionen des Landes.

„Im Jahr 2020 wurden im Landkreis Gifhorn mit 6 630 Straftaten genau 339 Fälle weniger als im Vorjahr registriert“, verweist Martin Hesse, Chef der Kripo-Analysestelle, auf einen Rückgang von fast 4,9 Prozent. Die Fallzahlen seien inzwischen zum zehnten Mal in Folge unter die „Neuntausender-Marke“ gefallen und somit auf einem neuen Tiefstand.

Mehr als 2800 Straftaten

Zwar seien die Fallzahlen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Gifhorn in den Keller gegangen – mit 2808 registrierten Taten bleibe die Stadt mit ihren Ortsteilen jedoch bei der genaueren Kriminalitätsbetrachtung Spitzenreiter. 43 Prozent aller von den Ermittlerinnen und Ermittlern erfassten und bearbeiteten Fälle ereigneten sich hier. Ähnliche Zahlen gab’s auch schon in den Vorjahren.

Meinersen „mischt“ oben mit: Zwölf Prozent aller erfassten Straftaten ereigneten sich 2020 im Zuständigkeitsbereich des dortigen Kommissariats. Quelle: Silas Stein

Beliebt ist bei Straftätern offenbar auch der Raum Meinersen. Im Zuständigkeitsbereich des dortigen Polizeikommissariats ereigneten sich laut Kriminalstatistik 2020 rund zwölf Prozent aller registrierten Straftaten (780 Fälle). Ebenfalls viel zu tun gab’s für das Team des Polizeikommissariats Meine. 669 Fälle (zehn Prozent aller Taten) wurden hier im vergangenen Jahr bearbeitet.

Wittingen und Brome gleichauf

480 Straftaten (sieben Prozent aller Fälle) beschäftigten die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Wesendorf. Bei der Straftatenverteilung fast gleichauf sind das Polizeikommissariat Wittingen (407 Fälle, sechs Prozent) und die Polizeistation Brome (408 Fälle, ebenfalls sechs Prozent). Fünf Prozent aller erfassten Taten ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Isenbüttel (343 Fälle).

Auf vier Prozent bringen es bei der Straftatenverteilung die Polizeistation Westerbeck (278 Fälle) und die Polizeistation Hankensbüttel (249 Fälle). Nur selten agierten Kriminelle in 2020 in Weyhausen und Umgebung: Dort gab’s mit nur 208 Fällen (drei Prozent) im Zuständigkeitsbereich der Weyhäuser Polizeistation die wenigsten Straftaten im Landkreis Gifhorn.

Schnelle Fluchtwege gefragt

Kripo-Chef Uwe Ramme weiß ganz genau, warum es zu dieser Straftatenverteilung im Kreisgebiet kommt: „Bei vielen Fällen – insbesondere bei Einbrüchen – ist es für die Täter wichtig, schnell den Rückzug antreten zu können.“ Dabei werde auf Fluchtmöglichkeiten durch in der Nähe befindliche Bundesstraßen oder Autobahnen geachtet.

Ein Zuwachs an Straftaten habe es 2020 trotzdem nur in den Zuständigkeitsbereichen des Polizeikommissariats Meinersen und der Polizeistation Brome gegeben, ergänzt Hesse. In den übrigen Bereichen seien die Zahlen allesamt rückläufig gewesen.

Von Uwe Stadtlich