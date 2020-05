So schnell ist jetzt der Führerschein einkassiert

Gifhorn

Um zu Fuß gehen zu müssen, braucht der Autofahrer innerhalb einer geschlossenen Ortschaft nicht mehr mindestens 31 Stundenkilometer mehr auf dem Tacho zu haben als erlaubt. Seit 28. April reichen schon 21. Vielen Verkehrsteilnehmern ist die Verschärfung des Bußgeldkatalogs offenbar nicht bewusst. Fachleute erwarten eine Flut an Fahrverboten auch im Kreis Gifhorn.

Aus Sicht von Lutz Dietrich von der Kreisverkehrswacht hat sich auf den Straßen nicht viel verändert in diesen Tagen. Wenn er sich an Tempo 60 bei Nässe auf der Gifhorner B 4 Westumgehung oder an Tempo 70 auf der Tangente hält, fühlt er sich nach wie vor als Verkehrshindernis, so wie die Hinterleute drängeln oder überholen. „Ich scheine der einzige zu sein, den das Tempolimit interessiert.“

Polizei misst Tempo nach Beschwerden Weil die Corona-Krise den Alltag vieler Gifhorner fest im Griff hat, ist die Verschärfung der Strafen für zu schnelles Fahren offenbar an vielen unerkannt vorbeigerauscht. Dagegen hatten wohl einige Autofahrer den Eindruck, die Polizei kontrolliere während der Pandemie nicht mehr so viel – ein folgenschwerer Irrtum, wie Michael Klusmann von der Verfügungseinheit der Gifhorner Polizei klar stellt. „Wir haben in der jüngsten Zeit massenweise Verkehrsbeschwerden“, sagt Klusmann. Anwohner berichteten von Rasereien etwa auf Calberlaher Damm, Sonnenweg und Wolfsburger Straße in Gifhorn oder auf der Oebisfelder Straße in Rühen. „Wir sind den Beschwerden nachgegangen.“ Und haben festgestellt: „Die Leute fahren tatsächlich zu schnell.“ Dabei habe man noch eine weitere Feststellung gemacht, die jahrelange Erfahrungen mit Raserei-Klagen aus Siedlungen erneut bestätige: „Es sind die Anwohner selbst.“

Nicht ganz. Michael Klusmann von der Polizei interessiert sich auch für das Tempolimit. Der Leiter der Verfügungseinheit der Gifhorner Polizei und seine Leute sind gerade im ganzen Landkreis im Blitzer-Einsatz. „Du siehst im Verhalten noch keinen Unterschied.“ Folglich erwischen die Beamten immer wieder zu eilige Fahrer. Seit ein paar Tagen nun ist dann das Drama groß. Denn der Führerschein ist jetzt viel eher für vier Wochen weg. „Das haben die Leute noch nicht auf dem Schirm. Die sind völlig verdattert.“

Wer innerorts mit 21 und außerorts mit 26 Kilometern pro Stunde mehr als erlaubt erwischt wird, gibt den Führerschein nun ab. Bis Ende April waren es noch 31 beziehungsweise 41 Kilometer pro Stunde. „Das muss erst einmal ankommen“, sagt Klusmann. „Es wird ganz, ganz lange Gesichter geben.“ Und es wird viele Führerscheine kosten, glaubt er. Denn gerade im Bereich zwischen 21 und 30 drüber hätten er und seine Leute die meisten Verstöße.

Flut an Fahrverboten befürchtet

„Da sind reichlich Fahrverbote in Aussicht“, sagt Polizeisprecher Thomas Reuter über die Messungen seiner Kollegen in den vergangenen Tagen – ob in Gifhorn, Rühen oder Neudorf-Platendorf. Zum Beispiel ein Motorradfahrer in Rühen, mit Tempo 78 innerorts erwischt: Noch vor wenigen Wochen hätte er seinen Führerschein behalten dürfen.

Schärfere Sanktionen hält Reuter „für folgerichtig“. Überhöhte Geschwindigkeit sei immer noch eine der Hauptursachen für schwere Unfälle. Das sagt auch Dietrich. Schon fünf Kilometer mehr erhöhten den Bremsweg beträchtlich, das könne innerorts den Unterschied ausmachen, ob das Auto noch vor dem auf die Straße rennenden Kind zum Stehen komme. „Es gibt nur ein gesundes Miteinander, wenn die Regeln eingehalten werden.“ Ohne Strafandrohung scheine es nicht zu laufen: „Es hilft ja nichts Anderes.“

Automobilclub: Strafen unangemessen

Thomas Brusch vom Automobilclub Gifhorn im ADAC hält höhere Geldstrafen für richtig, aber den Führerscheinentzug so früh für überzogen. „Die vorige Regelung hatte eigentlich gereicht.“ Vier Wochen auf den Führerschein verzichten zu müssen, bedrohe viele Leute in ihrer Existenz. Das sei unverhältnismäßig. „Es sind viele auf ihren Führerschein angewiesen, gerade im ländlichen Bereich.“

Deshalb rechnet Michael Klusmann mit einer Flut an Gerichtsterminen, weil noch mehr Autofahrer rechtlich um ihre Fahrerlaubnis kämpfen werden. Persönlich hat auch er Bauchschmerzen mit der herab gesetzten Grenze für den Führerscheinentzug. Seine Befürchtung ist, dass man mit dieser Keule oft „die falschen“ Verkehrsteilnehmer treffen werde – nicht jene Raser und Heizer, die Klusmann am liebsten aus dem Verkehr ziehen würde, sondern jene Durchschnittsfahrer, die einmal nicht aufpassten, aber ansonsten kaum auffielen.

Von Dirk Reitmeister