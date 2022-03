Strafe des Amtsgerichts Gifhorn noch nicht beglichen: Polizei fasst 48-Jährigen

Gifhorn/Bitterfeld

Dem Amtsgericht Gifhorn war der 48-Jährige ebenso bekannt wie dem Amtsgericht Wolfsburg: Die Bundespolizei fasste am Samstag gegen 21.15 Uhr auf dem Bahnhof Bitterfeld den Mann, der gleich mit zwei Vollstreckungsbefehlen durch die Staatsanwaltschaften Braunschweig und Hildesheim gesucht wurde. In Wolfsburg war er 2018 wegen Körperverletzung zu 750 Euro Geldstrafe, ersatzweise 50 Tage Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ein Teil des Geldes war bezahlt, aber 13 Tage Haft sind noch offen. In Gifhorn stand er 2020 wegen Betrugs vor Gericht, wurde zu 900 Euro oder 60 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt. Diese Strafe war noch komplett offen. Im Bundespolizeirevier Dessau rief der 48-Jährige seinen Sohn an. Der kam, zahlte die 1.095 Euro, die noch offen waren, und sein Vater konnte die Dienststelle als freier Mann verlassen.

Von der AZ-Redaktion