Storchenjahr im Kreis Gifhorn läuft gut: Aber es gibt auch Dramen

Bleiben die Bedingungen so, könnte der Landkreis Gifhorn ein Rekordjahr bei den Störchen erleben. Aktuell sieht es rund um die vielen Nester gut aus. Fast 60 Brutpaare haben sich gefunden, auch der Nachwuchs entwickelt sich zahlenmäßig prächtig, wie Storchenbeauftragter Hans-Jürgen Behrmann berichtet. Sorge bereitet ihm, dass er die übliche Beringung nur bedingt durchführen kann – wegen Corona. Denn in den Vorjahren sind die Freiwilligen Feuerwehren und die LSW mit Gerätschaften, Hubwagen und Personal dabei gewesen, wenn Behrmann die Jungtiere beringt hat. Auf diese Hilfen wird er wohl in Corona-Zeiten nicht zurückgreifen können, fürchtet er. „Nur ein geringer Teil wird beringt werden“, so Behrmann. Ab und an helfen Firmen unprgamtisch aus, so wie am Mittwoch in Rothemühle.

Erfreuliche Entwicklung bei den Jungen

Erfreulich seien die Jungenzahlen: Vier Junge sind es mit Stand von vor wenigen Tagen in Jembke, Neudorf-Platendorf und Ummern-Ost, drei Junge in Ahnsen, Dannenbüttel, Leiferde Mast alt und Mast neu, Osloß, Rothemühle, Volkse, Vorhop, Tappenbeck, Wahrenholz und Wesendorf, zwei Junge in Betzhorn, GF-Lehmweg, Hoitlingen, Klein-Schwülper, Leiferde-Schornstein, Leiferde-Plack, Rühen und Wasbüttel, ein Junges in Knesebeck, Lagesbüttel-Schunter und Triangel.

Es gibt auch Dramen

Wie in jedem Jahr spielt sich rund um den Nachwuchs aber mancherorts auch ein Drama ab. In Hillerse gab es einen regelrechten Krieg zwischen einem jungen Storchenpaar mit einem Storch aus Volkse. Drei Eier wurden zerstört. Zwei tote Junge gab es am Nest in Vorhop zu beklagen, auch hier hatte es einen Kampf der Adebare gegeben. Ob die Angriffe ursächlich waren für den Tod der Jungen, bezweifelt Behrmann jedoch. „Vermutlich waren sie schon vor der Attacke tot“, meint der Experte.

Auch das gehört jedes Jahr zum entscheidenden Faktor, wie sich die Störchen-Population entwickelt: Die früh brütenden Paare konnten für den Nachwuchs wegen ausreichender Feuchtigkeit noch genug Regenwürmer finden. Nun hat sich die Lage wegen der Trockenheit verändert, Regenwürmer sind rar geworden. „Die Mäusepopulation ist nach dem Höhepunkt im letzten Jahr schwer einzuschätzen, Heuschrecken kommen erst allmählich. Weil offensichtlich in der freien Landschaft nicht so viel zu finden ist, suchen derzeit bis zu 30 Störche auf der Deponie Wolfsburg nach Futter“, berichtet Behrmann. Umso erstaunlicher sei es, dass sich bis jetzt der Storchennachwuchs im Landkreis Gifhorn so gut entwickelt habe. „Spannend wird nun für den Spätbrüter, wie sich das mit der Nahrung entwickelt. Denn auch die Mäusepopulation ist in diesem Jahr gering.“ Alles in allem ist der Experte aber optimistisch. „Wir sind im Landkreis Gifhorn weiter im Steigerungsmodus.“

Von Andrea Posselt